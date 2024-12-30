ÝÖÔÒ¤ÇºÇÄ¹¤ÎÅÔ»Ô´´ÀþÆ»Ï©¤òÈ¯¸«¡¡Ãæ¹ñ²ÏÆî¾Ê
ÝÖÔÒ²¦ÎÍÃÏ¶è¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¡£¡ÊÅ¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ¢½£12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤Î°ÂÍÛ¹©ºîÂâ¤Ï¡¢²ÏÆî¾Ê°ÂÍÛ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾¦¡ÊÝÖ¡Ë²¦Ä«»þÂå¤Î°äÀ×¡¢ÝÖÔÒ¡Ê¤¤¤ó¤¤ç¡Ë¤Î¹Í¸Å³ØÄ´ºº¤Ç½ÅÍ×¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£洹²Ï¡Ê¤¨¤ó¤¬¡ËËÌ´ßÃÏ¶è¤Ç½Ä²£3ËÜ¤º¤Ä¤Î´´ÀþÆ»Ï©ÌÖ¤òÈ¯¸«¡£¤¦¤Á½ÄÊý¸þ¤Î1ËÜ¤Ï¹Âµô¡Ê¤³¤¦¤¤ç¡áµë¿å¤äÇÓ¿å¤Î¤¿¤á¤Î¿åÏ©¡Ë¤ÎÄ¹¤µ¤¬1.6¥¥í¤òÄ¶¤¨¡¢¾¦Âå¸å´ü¤ÎÅÔ¡ÖÂçÍ¸¾¦¡Ê¤À¤¤¤æ¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤ÎÅÔ»Ô´´ÀþÆ»Ï©¤ÎÃæ¤ÇÎ¾Ã¼¤¬ÌÀ³Î¤«¤ÄºÇÄ¹¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯·¡ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤¿Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤ÎµíÀ¤»³¡Ê¤®¤å¤¦¡¦¤»¤¤¤¶¤ó¡Ë¸¦µæ°÷¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÃµºº¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿´´ÀþÏ©ÌÖ¤È¹Âµô¤Ï¡¢ÝÖÔÒ洹²ÏËÌ´ßÃÏ¶è¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹Â¾õ°ä¹½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¡¢ÅÔ¾ë¶õ´Ö¤Î¹ü³Ê¤ò¤ª¤ª¤à¤Í¹½À®¤·¤¿¡£ÂçÍ¸¾¦¤ÎÅÔ¾ë·×²è¤ÈÇÛÃÖ¤Î¸¦µæ¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÊÅ¸¤òÆÀ¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÝÖÔÒ¤ÏÊ¸¸¥¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢È¯·¡Ä´ºº¤È¹Ã¹üÊ¸¤Ë¤è¤êÂ¸ºß¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¾¦Âå¸å´ü¤ÎÅÔ¾ë°äÀ×¤Ç¡¢¹Ã¹üÊ¸¤Ë¤Ï¡ÖÂçÍ¸¾¦¡×¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÝÖÔÒ¤Ç¤Ïµ¬ÌÏ¤äÇÛÃÖ¡¢ÆâÉô¤Îµ¡Ç½¶è²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¾ï¤Ë´ðÁÃÅª¤«¤Ä½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µí»á¤Ï¡Ö2021Ç¯¤«¤é¾¦²¦ÎÍ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë洹²ÏËÌ´ßÁ´ÂÎ¤ÇÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£º£Ç¯¤Î¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÆ»Ï©¤ÈÂ¦¹Â¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Êý¸þ¤Ï²£½ÄÎ¾Êý¸þ¡¢Éý¤Ï¹¤¤¤â¤Î¤ÈÃæÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¤¦¤Á¹¤¤Æ»Ï©¤ÎÉý¤Ï15¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡¢ºÇÂç¤Ç30¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¢¤ê¡¢¿¼¤µ¤âºÇÂç2¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤È´´ÀþÆ»Ï©¤ÎÀ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ»Ï©¤Î´Ö³Ö¤Ï´´ÀþÆ»Ï©¤Ç320¡Á550¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæµ¬ÌÏÆ»Ï©¤ÇÌó100¥á¡¼¥È¥ë¡£½Ä²£¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¿Í¹©Åª¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿º¯À×¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂçÍ¸¾¦¤ÎÆ»¤Ï¹¤¤´´ÀþÆ»Ï©¤ÈÃæÄøÅÙ¤Î³¹Æ»¡¢¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÄ¹¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏ©ÌÌ¤ÏºÙ¤«¤¤º½¤ËÆ«ÊÒ¡¢¾®ÀÐ¤¬º®¤¶¤ê¡¢Æ»¤Î²¼¤«¤é¤ÏÀÄÆ¼À½¤Î¥¦¥Þ¤Î¤¯¤Ä¤ï¤äÀÐÉà¤Ê¤É¤Î°äÊª¤â½ÐÅÚ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö3ÀéÇ¯°Ê¾åÁ°¤Ï¼ÖÇÏ¤Î±ýÍè¤¬Àä¤¨¤º¡¢¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯·¡Ä´ºº¤Ç¤Ï洹²Ï¤Î¸Å²ÏÆ»¤ÎÆî´ß¡¢ËÌ´ß¤Î°ìÉô¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¾¦²¦ÎÍ¶è¤Ç¤âº×ã«¡Ê¤µ¤¤¤·¡Ë¹£40¥«½êÍ¾¤ê¤òÈ¯·¡¤·¤¿¡£
¡¡µí»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¿·È¯¸«¤ÏÝÖÔÒ²¦ÎÍ¶è¤Î³Æ¶è²è¤Î¸¦µæ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¾¦Âå¤Î¼Ò²ñ¤ÎÀ¼Á¤äº×ã«¤Î³èÆ°¤ÈÍÍ¼°¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê»ñÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/Ç¤ÂîÇ¡¡¢êÏ·îÌÀ¡Ë