¼çÍ×3ÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¡Ä¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬MVP¸õÊä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò·ø»ý
¡¡12·î28Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£2024－25¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÎMVP¸õÊä¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤¬¡ØNBA.com¡Ù¤Ø¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬Á°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯ÌÜ¤ò¥×¥ìー¤¹¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢¸½ºß6»î¹çÏ¢Â³¤Ç25ÆÀÅÀ°Ê¾å¤òµÏ¿Ãæ¡£¥·ー¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤â27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢30Æü¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÊ¿¶Ñ37.1Ê¬30.8ÆÀÅÀ12.5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É9.5¥¢¥·¥¹¥È1.7¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨57.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ç¤Ï¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î50.0¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¸Ø¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç2.3ËÜ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥êー¥°3°Ì¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÆ±3°Ì¥¿¥¤¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë21²ó¤ÏÆ±5°Ì¥¿¥¤¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë12²ó¤ÏÆ²¡¹¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·ÈÇMVP¸õÊä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×10¥×¥ìー¥äー¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¨°Ê¹ß¥Áー¥àÌ¾¤ÏÎ¬¾Î¡¢¥Áー¥àÌ¾¤Î±¦¤Ë¤¢¤ë½ç°Ì¤ÏÁ°½µ¤Î¤â¤Î
¢¡¢£2024－25¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¿·ÈÇMVP¸õÊä¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
£±°Ì.¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡¿1°Ì¡Ë
£²°Ì.¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¿2°Ì¡Ë
£³°Ì.¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡¿3°Ì¡Ë
£´°Ì.¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¿4°Ì¡Ë
£µ°Ì.¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¿5°Ì¡Ë
£¶°Ì.¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡¿8°Ì¡Ë
£·°Ì.¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¿6°Ì¡Ë
£¸°Ì.¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡¿¥È¥Ã¥×10·÷³°¡Ë
£¹°Ì.¥Ç¥£¥¢¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¥ó¥°¥¹¡¿¥È¥Ã¥×10·÷³°¡Ë
10°Ì.¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡¿¥È¥Ã¥×10·÷³°¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ç37ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥è¥¥Ã¥Á¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª