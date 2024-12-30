¡ÚMLB¡ÛµåÂ®¡È100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¡É¤¬10Ç¯´Ö¤Ç3ÇÜ¶¯¤Ë¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö3321µå¡×¡¡CY¾Þ±¦ÏÓ¥Ðー¥é¥ó¥Àー¤¬·Ù¾âÌÄ¤é¤¹¤âÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤º
MLB¸ø¼°¤ÎÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¡¢º£µ¨¤Ç10Ç¯ÌÜ¡£¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤¬Ç¯¡¹ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¾å¾º¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤¬¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ç²áµîºÇ¹â¤Î94.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.7¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£2008Ç¯¤Î91.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.8¥¥í¡Ë¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«16Ç¯¤Ç2.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó3.9¥¥í¡Ë¤â¾å¾º¤·¤¿¡£100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡ËÄ¶¤¨¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉéÃ´Áý²Ã¤Ç¸Î¾ã¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º£µ¨ºÇÂ¿¤Ï¹äÏÓ¥ß¥éー¤Î¡Ö510µå¡×
MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥Úー¥¸¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÎÁ´Åêµå¿ô¡Ö70Ëü9510µå¡×¤Î¤¦¤Á¡¢µåÂ®100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤ò·×Â¬¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö3321µå¡×¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åêµå²òÀÏ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2008Ç¯°Ê¹ß¤Ç»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ1000µå¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤¬2014Ç¯¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÏËèÇ¯3000µå¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÄ¾¶á10Ç¯´Ö¤Ç3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¡£º£µ¨¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¿Í¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥éーÅê¼ê¤Ç¡Ö510µå¡×¡£Á´1024µå¤Î¤¦¤Á646µå¤¬¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤Ç¡¢ºÇÂ®103.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó167.0¥¥í¡Ë¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¶ËÃ¼¤ÊµåÂ®¾å¾º¤Ë¤Ï¡¢·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ðー¥é¥ó¥ÀーÅê¼ê¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÅê¼ê¤Ë¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤°Í×°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¯¤¯µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê²óÅ¾¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½ô¿Ï¤Î·õ¤À¤è¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¸£À©µå¤Î²ó¿ô¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·âÀï¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Î¥ëー¥ëÊÑ¹¹¤ÏÅê¼ê¤Ø¤ÎÉéÃ´Áý²Ã¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£