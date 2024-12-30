¸µÆü¥Æ¥ìÈøºêÎ¤¼Ó¡¡¡Ö±Ê±ó¤Î²¸»Õ¡×ÀèÇÚ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È2S¡¡Âè1»Ò½Ð»º¤Î¥Õ¥¸¥¢¥Ê¤È¤â2S¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡º£Ç¯6·î¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈøºêÎ¤¼Ó¡Ê32¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÜ¤»¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¾®·§Èþ¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö±Ê±ó¤Î²¸»Õ¡¦¾®·§¤µ¤ó¡¡Èþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹Í¤¨Êý¤¬À¨¤¯¥¹¥Æ¥¤Ç¤¤¤Ä¤â´¶²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡ª2025Ç¯¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤Èº£Ç¯2·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Âè1»ÒÄ¹½÷¤òÏ¢¤ì¤¿¾®ß·¥¢¥Ê¤È¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÃã¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª½é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¯¤ÆÌ¼¤Á¤ã¤ó¤â¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡¢°¦¤é¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¼¤«»ä¤¬µã¤¯¤È¤¤¤¦¾Ð¡¡Ìµ¹¤¤Ê²Ä°¦¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿Ê¡ÅÄÅµ»Ò¤µ¤ó¡¡Ê¡²¬¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¡ÅÄ¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¡Ö¤Ê¤ó¤È¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡ÄÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¾È¤é¤µ¤ìÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Èøºê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö£²¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Èþ¹á¤Á¤ã¤óµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö4¤È8¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£