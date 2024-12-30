¡Ú»¨ÃÌ¤ÇÇË¶É¡Û·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡È¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÉÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡Ä¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡ª¡©¢Í·ëº§Á°¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
·ëº§¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦½é´ü¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤¿Èà¤Î¼«¿®¤â¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¸ÊÃæ¿´À¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢Èà¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤äÂ¾¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤¹¤´¤»¤ë´Ø·¸¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤´¤·¤¿¤¤¤«¡¢¼ñÌ£¤ä¶½Ì£¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò³ä¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤É¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿©»öÃæ¡¢¤Õ¤ÈÈà¤Ë¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡Ø°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤Â³¤±¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤·¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¸å¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡ÄÈà¤¬É¿ÊÑ¡ª»ä¤Î°Õ¸«¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤¹¤°ÇË¶É¤·¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤Ï²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÀ¸¤¸¤¿µ¿Ç°¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢Æó¿Í¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤È¿®Íê¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Êå«¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Î¼«¸ÊÃæ¿´À¤òÎäÀÅ¤ËÉ¾²Á
Îø°¦½é´ü¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤¿Èà¤Î¼«¿®¤â¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¸ÊÃæ¿´À¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢Èà¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¦´¶ÎÏ¤ÎÍÌµ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤äÂ¾¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤¹¤´¤»¤ë´Ø·¸¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶¦Í¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«
°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤´¤·¤¿¤¤¤«¡¢¼ñÌ£¤ä¶½Ì£¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò³ä¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤É¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«
¡Ö¿©»öÃæ¡¢¤Õ¤ÈÈà¤Ë¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡Ø°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤Â³¤±¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤·¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¸å¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡ÄÈà¤¬É¿ÊÑ¡ª»ä¤Î°Õ¸«¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤¹¤°ÇË¶É¤·¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤Ï²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËÀ¸¤¸¤¿µ¿Ç°¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢Æó¿Í¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤È¿®Íê¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Êå«¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë