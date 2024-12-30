¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ100ºÐ¤Ç»àµî¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¤ª¤¯¤ä¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸µÂçÅýÎÎ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£100ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Ï29Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¼«Âð¤Ç100ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Ï1977Ç¯¤ËÂè39ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ä¹Ç¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎÃç²ð¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É³°¸ò¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¸å¤â1994Ç¯¤ÎËÌÄ«Á¯³Ë³«È¯µ¿ÏÇ¤ÇÊ¿¾í¤òË¬Ìä¤·¤Æ¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÊÆÄ«ÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝÊ¶Áè¤ÎÊ¿ÏÂÅª²ò·è¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼»á¤ÏÎòÂåÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄ¹¼÷¤Ç¡¢µîÇ¯¤«¤é¥Û¥¹¥Ô¥¹¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÈá¤·¤¤Æü¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤¤ç¤¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ê¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ÈºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Ï29Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¼«Âð¤Ç100ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Ï1977Ç¯¤ËÂè39ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ä¹Ç¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎÃç²ð¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É³°¸ò¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¸å¤â1994Ç¯¤ÎËÌÄ«Á¯³Ë³«È¯µ¿ÏÇ¤ÇÊ¿¾í¤òË¬Ìä¤·¤Æ¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÊÆÄ«ÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼»á¤ÏÎòÂåÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄ¹¼÷¤Ç¡¢µîÇ¯¤«¤é¥Û¥¹¥Ô¥¹¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÈá¤·¤¤Æü¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤¤ç¤¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ê¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ÈºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡×