¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥À¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ò¥Æ¥¹¥È¡¡ÈþÎï¤ÊÂç²èÌÌ¡¡ÄÌ¿®³èÍÑ¤Ç¸¡º÷µ¡Ç½½¼¼Â
540¼Ö¼ï°Ê¾å¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¹â²è¼ÁÂç²èÌÌ¥«¡¼¥Ê¥Ó
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎAV°ìÂÎ·¿¥Ê¥Ó¡¢¥¹¥È¥é¡¼¥À¤ÎºÇ¾åµé¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¹¥È¥é¡¼¥ÀF1X PREMIUM10 CN¡ÝF1X10C1D¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê25Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¡Ù¤À¡£2024Ç¯11·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿RAV4¤Ç¡¢»î¾è¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¥¹¥È¥é¡¼¥ÀF1X PREMIUM10¡¡Á´3Ëç
¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇºÇ½é¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤«¤éÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë7·¿¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È2.2ÇÜ¤âµðÂç¤Ê10·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜÂÎ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ø2DIN¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø200mm¥ï¥¤¥É¥µ¥¤¥º¡Ù¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¼èÉÕ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ö¼ï¤ËÁõÃå²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢540¼Ö¼ï°Ê¾å¤ÎÅ¬¹ç¤ò³ÎÇ§ºÑ¤ß¤À¡Ê¾ÜºÙ¤Ê¼Ö¼ïÊÌÅ¬¹ç¾ðÊó¤ÏÆ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¡Ë¡£
¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê¡¢10·¿Âç²èÌÌ¤Ê¤¬¤é540¼Ö¼ï°Ê¾å¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÊÅ¬¹ç¾ðÊó¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¡£ ÉÍÀè½¨¾´
¤½¤Î¤¦¤¨¡ØDYNABIG¥¹¥¤¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¡¹½¤Ë¤è¤êº¸±¦³ÑÅÙ¡¢Á°¸å³ÑÅÙ¡¢¹â¤µ¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤â¤Ã¤È¤â¸«¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï»ÔÈÎ¥«¡¼¥Ê¥ÓÍ£°ì¤Î¡ØÍµ¡EL¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¡¢±Õ¾½¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Á¯¤ä¤«¤Ç¥¯¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¿§¹ç¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼ÖÆâ¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÆ±¤¸²è¼Á¤Ë¸«¤¨¤ë180ÅÙ¤Î»ëÌî³Ñ¤ä¡¢½¾Íè¤«¤é¤ÎWVGA²è¼Á¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È2.4ÇÜ¤â²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤HD²è¼Á¤Ê¤É¤âÅëºÜ¡£ÆÈ¼«¤ÎHD¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³°¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤â¸ú²ÌÅª¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¸«¤ä¤¹¤¯¤Æ¹â²è¼Á¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤À¡£¥Ê¥Ó´ØÏ¢¾ðÊó¤Ê¤é¤Ð¾ðÊó¤òÁÇÁá¤¯ÆÉ¤ß¼è¤ì¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥½¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ê¥¢¥ë´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¹¥¤ß¤Î±ÇÁü¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆ°²è¤ò¼ÖÆâ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤À¡£ÄÌ¿®¼êÃÊ¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°ÄÌ¿®¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¨¥ó¥¿¥á¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ø¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¡Ù¤òÄÉ²Ã¡£¥È¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡ØTV¡Ù¤ä¡ØFM¡Ù¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹àÌÜ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥é¡¼¥À¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¼çÍ×¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Î¹àÌÜ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢YouTube¡¢TVer¡¢Prime Video¡¢U-NEXT¡¢TELASA¡¢NBA-Rakuten¡¢SPOOX¤È¤¤¤¦£·¤Ä¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Æ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¤³¤³¤«¤é³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£º£¤Þ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ÖÆâ¤Ç¸«¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¤Ä¤Ê¤¤¤ÇHDMI·ÐÍ³¤Ç¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÌÌÅÝ¤Ê¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆâÂ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼ê·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¥í¥°¥¤¥óÁàºî¤â¤Ç¤¡¢·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°ÀÜÂ³¤ä»ÔÈÎ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ ÉÍÀè½¨¾´
YouTube¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬Áàºî¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¸¡º÷µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÌÜÅö¤Æ¤ÎÆ°²è¤â¤¹¤°¤ËÃµ¤·½Ð¤»¤¿¡£¹â²è¼ÁÂç²èÌÌ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ±ÇÁü»ëÄ°¤Ï¤¤ï¤á¤Æ²÷Å¬¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤ä¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¼ÖÆâ¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È±Ç²è¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¤¿¤À¤·¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°ÀÜÂ³¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¾ÃÈñ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ê»ÈÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬°Â¿´¤À¤í¤¦¡£
¥Ê¥Ó´ØÏ¢µ¡Ç½¤âÄÌ¿®¤ò»È¤Ã¤Æ½¼¼Â
ÄÌ¿®¤Î³èÍÑ¤Ï¥Ê¥Óµ¡Ç½¤Ç¤â²¸·Ã¤¬Â¿¤¯¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌ¾¾Î¸¡º÷¡Ù¤òÄÉ²Ã¡£½¾Íè¤Î¡ØÌ¾¾Î¸¡º÷¡Ù¤Ç¤Ï¥Ê¥Ó¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌ¾¾Î¸¡º÷¡Ù¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¦¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤¿¿·¥ª¡¼¥×¥ó¤Î»ÜÀß¤äÏÃÂê¤Î»ÜÀß¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡£Áàºî¤ÏÊ¸»ú¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ø²£ÉÍ±Ø¡Ù¡Ü¡Ø²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤Ê¤ÉÃÏ°è¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÁÇÁá¤¯ÌÜÅªÃÏ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø·ÃÈæ¼÷±Ø¡Ù¡Ü¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù¡Ü¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ù¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÁªÂò¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢±þÍÑ¤¬Íø¤¯¤Î¤âÊØÍø¤À¡£¸¡º÷·ë²Ì¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¼«¼Ö¤«¤é¶á¤¤½ç¤ËÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÃÏ¿Þ¹¹¿·¡Ù¤â´ò¤·¤¤µ¡Ç½¡£¥µ¡¼¥Ð¡¼¾å¤ËÃÏ¿Þ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ê¥Ó²èÌÌ¾å¤Ë°ÆÆâ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÉôÊ¬¹¹¿·¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡ØÁ´¹¹¿·¡Ù¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·ºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇSD¥«¡¼¥É¤Ë¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ê¥Ó¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ë¡£¤·¤«¤âºÇÂç3Ç¯´Ö¤ÎÌµÎÁ¹¹¿·¸¢¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌ¾¾Î¸¡º÷¤Ç¤ÏÃÏ°è¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÌÜÅªÃÏ¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ÉÍÀè½¨¾´
¤³¤Î¤Û¤«¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢Apple CarPlay¡ÊiPhone¡Ë¤äAndroid Auto¡ÊAndroid¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ë¤â¿·ÂÐ±þ¡£²»³ÚºÆÀ¸¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¼õ¿®¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼ÄÌÏÃ¡¢³Æ¼ïÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥È¥é¡¼¥ÀËÜÂÎ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Îµ¡Ç½¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍøÊØÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ÀÜÂ³¤ÏiPhone¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¤Î¤É¤Á¤é¤â¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¤Ç¤¡Ê¥ï¥¤¥ä¡¼¥ÉÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ë¡¢¼ÖÆâ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¤¤Á¤¤¤Á¼è¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ØCN¡ÝF1X10C1D¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¡¼¥À¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1Âæ¤À¡£