ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¡¢µ×¡¹¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¡¡Ç¯¶â¼õµë³Û¤Ï¡Ö2¥ö·î¤Ë1²ó¡¢18Ëü¡×¡ÖÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¡Ê68¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄ¶¤·¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÇ¯¶â¤¤¤¯¤é¡©·ÝÇ½¿Í¤ËÄ¾µå¼ÁÌä ¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ù¡Ê¸å5¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢µ×¡¹¤ËÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ªµ×¡¹¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤È¤Ê¤ëÅÄÂå¤Þ¤µ¤·
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¿Í¤«¤éÍÌ¾¿Í¤Þ¤ÇÇ¯¶â³Û¤òÄ´ºº¡£3000¿Í°Ê¾å¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÂå¤Ï¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¡È¸µÇä¤ì¤Ã»Ò¡É¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖäþÍ¾¶ÊÀÞ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¿ÍÀ¸¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤êÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥°¥é¥Õ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï30ºÐ¤«¤é±¦¸ª²¼¤¬¤ê¡£20ºÐ¤Ç¹¬Ê¡ÅÙ¤¬100¡ó¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¥º¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡Ö¤½¤ó¤¸¤ç¤½¤³¤é¤Î¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿·»¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤¬°ìÅ¾¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡25ºÐ¤Ç»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥³¥ó¥È¤ÏÌÜ¤¬½ÅÍ×¡Ù¤À¤È¡£¡Ø¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁÇÄÌ¤·¤Î¥á¥¬¥Í¤ËÊÑ¤¨¤í¡Ù¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡Ê³Ø¤ó¤À¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÂê¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï¡Ö2¥ö·î¤Ë1²ó¡¢18Ëü¡×¤È²óÅú¡£¸½ºß¤Î¼ýÆþ¤ÏÂáÊáÁ°¤Î¼ýÆþ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÊ¤Î²Ô¤®¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÇ¯¶â¤ò¡Ë¤â¤é¤¦¶â³Û¤è¤ê¡¢Åö»þÆ¯¤¤¤Æ¤ë¶â³Û¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤Î¤¯¤é¤¤Ãù¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢²¿²¯±ß¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤Ê¤·¤è¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂå¤Ï¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡¦ÉþÌò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏYouTuber¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡¤Î´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ªµ×¡¹¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤È¤Ê¤ëÅÄÂå¤Þ¤µ¤·
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¿Í¤«¤éÍÌ¾¿Í¤Þ¤ÇÇ¯¶â³Û¤òÄ´ºº¡£3000¿Í°Ê¾å¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÂå¤Ï¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¡È¸µÇä¤ì¤Ã»Ò¡É¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖäþÍ¾¶ÊÀÞ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¿ÍÀ¸¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤êÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤Ç»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥³¥ó¥È¤ÏÌÜ¤¬½ÅÍ×¡Ù¤À¤È¡£¡Ø¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁÇÄÌ¤·¤Î¥á¥¬¥Í¤ËÊÑ¤¨¤í¡Ù¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡Ê³Ø¤ó¤À¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÂê¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï¡Ö2¥ö·î¤Ë1²ó¡¢18Ëü¡×¤È²óÅú¡£¸½ºß¤Î¼ýÆþ¤ÏÂáÊáÁ°¤Î¼ýÆþ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÊ¤Î²Ô¤®¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÇ¯¶â¤ò¡Ë¤â¤é¤¦¶â³Û¤è¤ê¡¢Åö»þÆ¯¤¤¤Æ¤ë¶â³Û¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤Î¤¯¤é¤¤Ãù¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢²¿²¯±ß¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤Ê¤·¤è¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂå¤Ï¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡¦ÉþÌò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏYouTuber¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡¤Î´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£