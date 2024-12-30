Àµ·î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±ºî¶È¿Ê¤à
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ËÇ÷¤Ã¤¿Àµ·î¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò½ÅÈ¢¤ËµÍ¤á¤ëºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¥ªー¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤ª¤è¤½2000¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÏÎÁÍý¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ20¿Í¤Û¤É¤¬¡¢ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿½ÅÈ¢¤Ë¥¨¥Ó¤ä¿ô¤Î»Ò¡¢¹õÆ¦¤È¤¤¤Ã¤¿±ïµ¯Êª¤ò¤Ï¤¸¤á¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤òÃúÇ«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤¹¤ë¤ª¤»¤Á¤Ï3¼ïÎà¤¢¤ê¡¢3¡¢4¿Í¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
TONAMIæÆô¥´Û¡¡¾¾°æ¾¡¸ø»ÙÇÛ¿Í
¡Ö¤³¤Î¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
»öÁ°Í½Ìó¤µ¤ì¤¿¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢¤¢¤¹¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Þ¤Ç¤Ë³Æ²ÈÄí¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£