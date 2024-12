■『U-NEXT presents RIZIN10周年大感謝祭』(30日・さいたまスーパーアリーナ)全選手が登場する前日計量がファンイベント内で行われ、朝倉未来軍vs.平本蓮軍ブラックローズによる『雷神番外地』の対抗戦7試合に出場する、全14人のファイターが計量をクリアした。トップバッターで出てきたブラックローズの赤田プレイボイ功輝は、先日の会見同様に黒いヘルメットをかぶって登場。ファンから声援を浴びたが、対戦相手の五明宏人とのフェイスオフ撮影でヘルメットを脱ぐと一気に顔を近づけて乱闘モードに。思わぬ仕掛けで計量会場に火を点けた。

第5試合で朝倉未来軍の野田蒼と対戦するブラックローズの篠塚辰樹は、おもちゃのピストルをもって登場し、撃ち鳴らして会場の空気を盛り上げる。フェイスオフではお互いのタトゥーを指さしながらバチバチの言い合いになり、試合への期待感を高めた。第7試合でブラックローズが用意したヘビー級のシナ・カリミアンと対戦する、朝倉未来軍の安保瑠輝也は、声援が足りないとばかりに観客に大声を要求。体格に勝るカリミアンがフェイスオフ撮影を無視して視線を合わせないのをイジり、マイクを持つと「お前なんか反則サンドバックなんだから倒れとけ!」と吠えて大声援を浴びた。最後に全選手の集合写真の撮影が行われた際には、RIZIN榊原信行CEOを挟んで安保と平本蓮が並ぶ構図に。SNSを通じて対戦ムードを作り上げた両者が顔を合わせたが、大きな混乱は起きなかった。◆『雷神番外地』対戦カード・第7試合/安保瑠輝也 vs. シナ・カリミアンRIZINスタンディングバウトルール特別ルール:2分6R(100.0kg)・第6試合/細川一颯 vs. 宇佐美正パトリックRIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール:3分3R(77.0kg)・第5試合/野田蒼 vs. 篠塚辰樹RIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール:3分3R(58.0kg)・第4試合/富澤大智 vs. 三浦孝太RIZIN MMA特別ルール:5分2R(63.0kg)・第3試合/YURA vs. 朝久泰央RIZIN キックボクシングルール:3分3R(66.0kg)※8オンスグローブ・第2試合/安井飛馬 vs. 黒薔薇くん(鈴木博昭)RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)・第1試合/五明宏人 vs. 赤田プレイボイ功輝RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)