¥¸¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ¡Ê100¡Ë»àµî¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¡¢¹ÅçË¬Ìä¡Ä¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï³§Èà¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇ°Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÎð¤À¤Ã¤¿¥¸¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
100ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Âè39ÂåÂçÅýÎÎ¤Î¥«¡¼¥¿¡¼»á¤ÏºßÇ¤Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢ÂàÇ¤¸å¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¹Åç¤òË¬Ìä¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¹ñºÝÊ¶Áè¤ÎÊ¿ÏÂÅª²ò·è¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¼«Âð¤ÇÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Î»à¤òÅé¤ß¡¢¹ñÁò¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Èà¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£