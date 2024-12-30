¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡¿¹³î¹Ô¤¬£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½à·è£²Ãå¡¡º£Ç¯11²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£²£µ´ü¡á¤¬¡¢£´ÆüÌÜ£¸£Ò¤Î½à·è¾¡Àï¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢º£Ç¯£±£±²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯£´·î£¶Æü¤ËÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¸å¤Ï£²£°²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤À¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê£´²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï£°Àþ¤Î£²ÏÈ¤«¤é£²µé¼Ö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÀõÁÒ¼ùÎÉ¡Ê°ËÀªºê¡Ë¤¬Æ¨¤²¤¿¤¬¡¢£±¼þ£³³Ñ¤Ç»³ÅÄ¿¿¹°¡ÊÀî¸ý¡Ë¤¬º¹¤·¤Æ£±Ãå¡££·ÏÈ¤Î¿¹¤Ï£¶ÈÖ¼ê¤«¤é½ù¡¹¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢£µ¼þ£±³Ñ¤ÇÀõÁÒ¤òº¹¤·¤Æ£²Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ó¤òÂØ¤¨¤¿¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´Ë¤á¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄ·¤Í¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÀÚ¤êÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¼Ö¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥ä¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¤È¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤òÅÀ¸¡¤·¤Þ¤¹¡£À°È÷¤Î¤·¤¹¤®¤Ç¹ø¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏ¢Æü¤ÎÄ´À°¤ÇÂÎ¤Ï¥¯¥¿¥¯¥¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¤ËÉüµ¢¸å£±£¹²ó¤ÎÍ¥¾¡ÀïÀ®ÀÓ¤Ï£²Ãå£¶²ó¡¢£³Ãå£´²ó¡¢Ãå³°£¹²ó¡£º£Ç¯£±£°²ó¤ÎÍ¥¾¡Àï¤ÎÃå½ç¤Ï£¸¡¢£³¡¢£²¡¢£·¡¢£²¡¢£²¡¢£³¡¢£²¡¢£²¡¢£´Ãå¤È¡¢Èá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£±Æü¤ÎºÇ½ªÆü£±£±£Ò¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ó£Ó¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¡Ê£±£¶»þ£´£°Ê¬È¯Áö¡Ë¤Ç¡¢¿¹¤ÏÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¸å£±Ç¯£¸¥«·îÈ¾¡¢£²£²£´ÁöÌÜ¤Ç¤ÎÉüµ¢£Ö¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£