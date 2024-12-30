ÊÆ¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ 100ºÐ¤Ç»àµî
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸µÂçÅýÎÎ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£100ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅö»þ¤Î¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Ï29Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï1977Ç¯¤ËÂè39ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ä¹Ç¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎÃç²ð¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢³°¸ò¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¸å¤â¡¢1994Ç¯¤ÎËÌÄ«Á¯³Ë³«È¯µ¿ÏÇ¤ÇÊ¿¾í¤òË¬Ìä¤·¡¢¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤ÆÊÆÄ«ÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ñºÝÊ¶Áè¤ÎÊ¿ÏÂÅª²ò·è¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥¿¡¼»á¤ÏÎòÂåÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄ¹¼÷¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤é¥Û¥¹¥Ô¥¹¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÈá¤·¤¤Æü¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£º£Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ï¡¢¤¹¤°¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ÈºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë