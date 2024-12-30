¡ÚÀÄ¿¹¥±¥ó¥ß¥óÇ®°¦¡Û¥³¥ê¥³¥ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê♡¥¤¥«¥²¥½¤òºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤ÆÃ¡¤¤¤ÆÃ¡¤¤¤Æ～¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×ÍÈ¤²¤Æ¤ß¤¿¡ª
ÍÈ¤²Êª¤Ï²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¿ÅÚ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÀäÉÊÍÈ¤²Êª¤ò¡¢2024Ç¯1·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢BEST10·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè8°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÄ¿¹¸©ÄÅ·ÚÃÏÊý¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ï¥¤¥«¤Îµù³ÍÎÌ¤¬Á´¹ñ1°Ì¤Ç¡¢¥¤¥«¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤ÍÈ¤²Êª¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤â¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¢ö
¡ÚÀÐÀî¥±¥ó¥ß¥óÊÐ°¦¡Û½©¥Ê¥¹¤Ç¡Ú»Â¿·¡ª¤½¤¦¤á¤ó¤Î¼ÑÊª¡Ûºî¤í¤¦¢ö¥Ê¥¹¤È¾ßÌý¤Î¿§¤¬¤½¤¦¤á¤ó¤ËÀ÷¤ßÀ÷¤ß～♡
¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤ÏÀÄ¿¹¸©ÄÅ·ÚÃÏÊý¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥¤¥«¥²¥½Æþ¤ê¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý
1·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡ÙÆâ¥³ー¥Êー¡ØÁ´¹ñÀäÉÊ¡ªÍÈ¤²Êªº×¤êBEST10¡Ù¤ÇÂè8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤Ç¤·¤¿¡£X(µìTwitter)¤Ç¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²èÁü¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤¹¤ê¿ÈÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°ã¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥«¤ÈÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥«¤ò´¶¤¸¤ë»õ¤´¤¿¤¨¤¬¿Íµ¤¤ß¤¿¤¤¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍÈ¤²Êª¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾ºß½»¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥«¤ÈÌîºÚ¤òº®¤¼¤¿ÍÈ¤²Êª¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ï¤º¡ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÇºÆ¸½½ÐÍè¤ë¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¢ö
¥¤¥«¥²¥½¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¥¤¥«¥²¥½¡Ä3ÇÕÊ¬¡¡¢¨º£²ó¤Ï130g»ÈÍÑ
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä1/3ËÜ
ÇöÎÏÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸3
ÍÏ¤Íñ¡Ä1/2¸ÄÊ¬
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸1
º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
1. ¶Ì¤Í¤®¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ä¤äÁÆ¤á¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥¤¥«¥²¥½¤òÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÊñÃú¤Ç¤¿¤¿¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¿¤¤¤ÆÇ´¤êµ¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥«¥²¥½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯¹ï¤à´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õー¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤ËÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
3. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¿¤¿¤¤¤¿¥¤¥«¥²¥½¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢ÇöÎÏÊ´¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¤òÁ´¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥¤¥«¥²¥½¤ÎÇ´¤êµ¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢À¸ÃÏ¤Ï¤È¤í¤È¤í¤È¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÇöÎÏÊ´¤òÂç¤µ¤¸1¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢Ä´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4. À¸ÃÏ¤ò¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤ÆÇ®¤·¤¿¥µ¥é¥ÀÌý¤ËÍî¤È¤·Æþ¤ì¡¢¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤Þ¤¹¡£
Ìý¤Î²¹ÅÙ¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÍÈ¤²Êª¤Î²¹ÅÙ¡¦180¡î¤ÇÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¸ÃÏ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÀ®·Á¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥×ー¥ó¤ÇÍî¤È¤·ÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é5Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¤ë¤È¡¢Î¾ÌÌ¤¬¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÈ¤²¤¿¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤ÏÌý¤òÀÚ¤ê¡¢»Ä¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¢ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤«¤ÍÈ¤²¤Ë¥¤¥«¥²¥½¤Î¥³¥ê¥³¥ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥×ー¥ó¤ÇÍî¤È¤·ÍÈ¤²¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤ò7¸Äºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¢öÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥«¥²¥½¤¬¥³¥ê¥³¥ê¤È¶¯¤á¤Î¿©´¶¡ª¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
²¿¤âÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤µ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢±ö¤ò¾¯¤·¿¶¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙ¤«¤¤¥¤¥«¥²¥½Æþ¤ê¤Î¤«¤ÍÈ¤²É÷¢ö¤ª¤«¤º¤Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ
ÀÄ¿¹¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯¤·¤¿¥¤¥«¥²¥½¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤«¤ÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥«¤ò»É¤·¿È¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë»Ä¤ë¥²¥½¤ò¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤ÏÀÄ¿¹¸©Ì±¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ì¤ëÌîºÚ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥«¥ìーÉ÷Ì£¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÂ¿ÍÍ¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ï¤ó¤À¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÃã¿§¤¤ÍÈ¤²Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀ¹¤êÉÕ¤±¤ÎºÝ¡¢¥Ñ¥»¥ê¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌîºÚ¤òÅº¤¨¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤È¸«±É¤¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄíÎÁÍý¤È¸À¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÍÈ¤²Êª¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥«¥²¥½¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ã»²¹ÍÊ¸¸¥¡ä
WEB
¡ØÇÀÎÓ¿å»º¾Ê～¤¦¤Á¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¦¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡Ù
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/ika_menchi_aomori.html
¡Ø¿©ÉÊ¥Çー¥¿´Û～¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Û¥¤¥«Îà¡Ê±¨Â±¡Ë¤Î¹ç·×µù³ÍÎÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù
https://urahyoji.com/catch-ika-total-d/
¡ÚÀÐÀî¥±¥ó¥ß¥óÊÐ°¦¡Û½©¥Ê¥¹¤Ç¡Ú»Â¿·¡ª¤½¤¦¤á¤ó¤Î¼ÑÊª¡Ûºî¤í¤¦¢ö¥Ê¥¹¤È¾ßÌý¤Î¿§¤¬¤½¤¦¤á¤ó¤ËÀ÷¤ßÀ÷¤ß～♡
¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤ÏÀÄ¿¹¸©ÄÅ·ÚÃÏÊý¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥¤¥«¥²¥½Æþ¤ê¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý
¥¤¥«¥á¥ó¥Á- ¤Þ¤ë¤²¤ó¤Þ¤ë¤¿¤«¡Ú¸ø¼°¡Û (@uzuwa_official) February 22, 2024
¥¤¥«¤¬¥³¥ê¥³¥ê¡¢ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡£
¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥«¤ò´¶¤¸¤ë»õ¤´¤¿¤¨¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ê¿ÈÍÈ¤²¤¸¤ã¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ pic.twitter.com/PE953vBRKw
1·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡ÙÆâ¥³ー¥Êー¡ØÁ´¹ñÀäÉÊ¡ªÍÈ¤²Êªº×¤êBEST10¡Ù¤ÇÂè8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤Ç¤·¤¿¡£X(µìTwitter)¤Ç¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²èÁü¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤¹¤ê¿ÈÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°ã¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥«¤ÈÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥«¤ò´¶¤¸¤ë»õ¤´¤¿¤¨¤¬¿Íµ¤¤ß¤¿¤¤¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍÈ¤²Êª¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾ºß½»¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥«¤ÈÌîºÚ¤òº®¤¼¤¿ÍÈ¤²Êª¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ï¤º¡ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÇºÆ¸½½ÐÍè¤ë¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¢ö
¥¤¥«¥²¥½¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¥¤¥«¥²¥½¡Ä3ÇÕÊ¬¡¡¢¨º£²ó¤Ï130g»ÈÍÑ
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä1/3ËÜ
ÇöÎÏÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸3
ÍÏ¤Íñ¡Ä1/2¸ÄÊ¬
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸1
º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
1. ¶Ì¤Í¤®¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ä¤äÁÆ¤á¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥¤¥«¥²¥½¤òÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÊñÃú¤Ç¤¿¤¿¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¿¤¤¤ÆÇ´¤êµ¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥«¥²¥½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯¹ï¤à´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õー¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤ËÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
3. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¿¤¿¤¤¤¿¥¤¥«¥²¥½¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢ÇöÎÏÊ´¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¤òÁ´¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¥¤¥«¥²¥½¤ÎÇ´¤êµ¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢À¸ÃÏ¤Ï¤È¤í¤È¤í¤È¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÇöÎÏÊ´¤òÂç¤µ¤¸1¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢Ä´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4. À¸ÃÏ¤ò¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤ÆÇ®¤·¤¿¥µ¥é¥ÀÌý¤ËÍî¤È¤·Æþ¤ì¡¢¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤Þ¤¹¡£
Ìý¤Î²¹ÅÙ¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÍÈ¤²Êª¤Î²¹ÅÙ¡¦180¡î¤ÇÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¸ÃÏ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÀ®·Á¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥×ー¥ó¤ÇÍî¤È¤·ÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é5Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¤ë¤È¡¢Î¾ÌÌ¤¬¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÈ¤²¤¿¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤ÏÌý¤òÀÚ¤ê¡¢»Ä¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¢ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤«¤ÍÈ¤²¤Ë¥¤¥«¥²¥½¤Î¥³¥ê¥³¥ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥×ー¥ó¤ÇÍî¤È¤·ÍÈ¤²¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤ò7¸Äºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¢öÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥«¥²¥½¤¬¥³¥ê¥³¥ê¤È¶¯¤á¤Î¿©´¶¡ª¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
²¿¤âÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤µ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢±ö¤ò¾¯¤·¿¶¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙ¤«¤¤¥¤¥«¥²¥½Æþ¤ê¤Î¤«¤ÍÈ¤²É÷¢ö¤ª¤«¤º¤Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ
ÀÄ¿¹¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯¤·¤¿¥¤¥«¥²¥½¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤«¤ÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥«¤ò»É¤·¿È¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë»Ä¤ë¥²¥½¤ò¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡×¤ÏÀÄ¿¹¸©Ì±¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ì¤ëÌîºÚ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥«¥ìーÉ÷Ì£¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÂ¿ÍÍ¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ï¤ó¤À¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÃã¿§¤¤ÍÈ¤²Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀ¹¤êÉÕ¤±¤ÎºÝ¡¢¥Ñ¥»¥ê¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌîºÚ¤òÅº¤¨¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤È¸«±É¤¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄíÎÁÍý¤È¸À¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÍÈ¤²Êª¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥«¥²¥½¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ã»²¹ÍÊ¸¸¥¡ä
WEB
¡ØÇÀÎÓ¿å»º¾Ê～¤¦¤Á¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¦¥¤¥«¥á¥ó¥Á¡Ù
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/ika_menchi_aomori.html
¡Ø¿©ÉÊ¥Çー¥¿´Û～¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Û¥¤¥«Îà¡Ê±¨Â±¡Ë¤Î¹ç·×µù³ÍÎÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù
https://urahyoji.com/catch-ika-total-d/