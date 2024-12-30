¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÂ¸µ¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÌ¥¤»¤ë!¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë!
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇåºÎï¤á¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤¦!¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë!
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¥·¥å¡¼¥º¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£³ê¤é¤«¤Ê¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤È²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÊâ¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëËüÇ½¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉý¹¤¤ÉþÁõ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Á´ÂÎ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼¤¬Ê¤¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È¡×¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤È¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¤¤¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯´ø¤·¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²°³°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹Ô¤äÁö¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÑËàÌ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ëÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ê¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¹çÀ®Á¡°Ý(EVA)¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È¡×¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¡£·ÚÎÌ¤Ç½ÀÆðÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀEVAÁÇºà¤¬¡¢Â¤Î·Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Â¸µ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇåºÎï¤á¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤¦!¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë!
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¥·¥å¡¼¥º¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£³ê¤é¤«¤Ê¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤Î¥¹¥ê¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤È²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÊâ¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëËüÇ½¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉý¹¤¤ÉþÁõ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÂ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Á´ÂÎ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼¤¬Ê¤¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È¡×¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤È¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¤¤¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯´ø¤·¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²°³°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹Ô¤äÁö¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÑËàÌ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ëÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ê¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¹çÀ®Á¡°Ý(EVA)¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥³¡¼¥È¡×¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¡£·ÚÎÌ¤Ç½ÀÆðÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀEVAÁÇºà¤¬¡¢Â¤Î·Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥½¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Â¸µ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û