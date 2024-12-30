Photo: Ê¡±ÊÂÀÏº

ROOMIE 2023Ç¯11·î7Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ

²È¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£

¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

HARIO¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¦BATON¡×¤Ê¤é¡¢¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç3Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£

¥«¥Ã¥×¤È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤

HARIO ¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¦BATON BT-OCM-1

HARIO¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¦BATON¡×¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÈÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¥Þ¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤¤¤ÇÌó3Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Þ»¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£

¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅò¤ò²¿ÅÙ¤âÃí¤°É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÅÆ°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë´ï¶ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°·¤¦É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¼ÂÍÑÍÆÎÌ¤Ï170mL¡£1¿ÍÊ¬¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥é¥¯¤ËÞ»¤ì¤¿¤¤¿Í¸þ¤­¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£

HARIO(¥Ï¥ê¥ª) ¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼ "BATON¥·¥ê¡¼¥º" ¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¦BATON 1ÇÕÍÑ 170ml ¥ï¥ó¥«¥Ã¥× ¥Æ¥£¡¼¥á¡¼¥«¡¼ ÆüËÜÀ½ BT-OCM-01
2,000±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
2,200±ß
³ÚÅ·¤Ç¸«¤ë
PR

Ê´¤È¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¡¢3Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç´°À®

¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÞ»¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤¯¤ë¼ê½ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

1.¥ê¥Ö¤Î¾åÃ¼¤òÌÜ°Â¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¡ÊÌó16g¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë

2.³°Â¦¤ÎÀþ¤òÌÜ°Â¤Ë¤ªÅò¡ÊÌó200ml¡Ë¤òÃí¤¤¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë

3.3Ê¬¸å¤Ë¥Õ¥¿¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ò³°¤»¤Ð¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê¡ª

¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¡ª

¥Õ¥¿¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÃÖ¤­¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å²ó¤ê¤Î¶á¤¯¤ÇÞ»¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£

¤³¤Ü¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÞ»¤ì¤é¤ì¤ëÅÀ¤âGood¤Ç¤¹¡ª

¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÅò¤òÃí¤°¹©Äø¤¬¤Ê¤¯¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é´°À®¤¹¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¥é¥¯¡£

¤ä¤Ï¤ê¡¢Þ»¤ì¤ë¤È¤­¤Î¼ê´Ö¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢Þ»¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤¹¤Ã¤­¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¥ª¥¤¥ë¹¥¤­¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡ý

µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£

ÈùÊ´¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥ª¥¤¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£

Þ»¤ì¤ë¤È¤­¤Ëµ»½Ñ¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÆ±¤¸Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÍÑµ¡¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤â

¿å½Ð¤·¤â¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

Ê´¤È¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÌó8»þ´Ö¡Ä¡Ä1¿ÍÊ¬¤Î¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë´°À®¡ª

Ê´¤È¿å¤ÎÎÌ¤ò¥Û¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¥³¥ì¡¢½ë¤¤¤È¤­¤Ë°û¤ó¤À¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£

¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÍÑµ¡¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Àö¤¦¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï3¤Ä¤À¤±

»ÈÍÑ¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦¥«¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¿¡Ê±ø¤ì¤¿¤é¡Ë¤Î3ÅÀ¤òÀö¤¦¤Î¤ß¡£

Ê£»¨¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¡¢Âç¤­¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥é¥¯¤Ç¤¹¡£

¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢Ê´¤¬¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÌÜµÍ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥­¥ì¥¤¤ËÀö¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

´Ä¶­¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÁÇºà¤ò¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê

¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¼Â¤Ï¥Ï¥ê¥ª¤Î´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡ÖBATON¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Å·Á³·Ï¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ä¶­¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

²Á³Ê¤â2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¼êº¢¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡ª

HARIO(¥Ï¥ê¥ª) ¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼ "BATON¥·¥ê¡¼¥º" ¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¦BATON 1ÇÕÍÑ 170ml ¥ï¥ó¥«¥Ã¥× ¥Æ¥£¡¼¥á¡¼¥«¡¼ ÆüËÜÀ½ BT-OCM-01
2,000±ß
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
2,200±ß
³ÚÅ·¤Ç¸«¤ë
PR

Photo: Ê¡±ÊÂÀÏº