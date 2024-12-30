²Ã¸î°¡°Í¡¢Î¥º§¤òÊó¹ð¡Ö¼Â¤ÏÌó2Ç¯Á°¤Ë¡×¡¡»Ò¤É¤â2¿Í¤È¡Ö´û¤Ë¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿²Ã¸î°¡°Í¡ÄÀÄ¶õ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð
¡¡²Ã¸î¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡¤â¤¦Ä¾¤°¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤Í¡¡»ä¤âµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë°Ù¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼Â¤ÏÌó2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·»Ò¤É¤âÃ£2¿Í¤È¡¡´û¤Ë¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊì¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Öº£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤â²Â¤¿·Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï2011Ç¯12·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÄ¹½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤¬¡¢15Ç¯8·î¤ËÎ¥º§¡£16Ç¯8·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¡¢17Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿²Ã¸î°¡°Í¡ÄÀÄ¶õ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð
¡¡²Ã¸î¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡¤â¤¦Ä¾¤°¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤Í¡¡»ä¤âµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë°Ù¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼Â¤ÏÌó2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·»Ò¤É¤âÃ£2¿Í¤È¡¡´û¤Ë¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊì¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤âÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Öº£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤â²Â¤¿·Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï2011Ç¯12·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÄ¹½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤¬¡¢15Ç¯8·î¤ËÎ¥º§¡£16Ç¯8·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¡¢17Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£