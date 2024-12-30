Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡ÈHarmony¡É¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¡¡¥ì¥³Âç¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¼õ¾Þ¶Ê
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬30Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯10¡Á11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Äê´ü¸ø±é¡ØMrs. GREEN APPLE on ¡ÈHarmony¡É¡Ù¤Ë¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥»¥¹¡ÊÁ´6Ëç¡Ë
¡¡¡ÈHarmony¡È¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼«ÂÎ¤¬½é¸ø³«¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡ÈHarmony¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØMrs. GREEN APPLE on ¡ÈHarmony¡É¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¤¤ç¤¦30Æü¡ØÂè66²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿31Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥»¥¹¡ÊÁ´6Ëç¡Ë
¡¡¡ÈHarmony¡È¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼«ÂÎ¤¬½é¸ø³«¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡ÈHarmony¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØMrs. GREEN APPLE on ¡ÈHarmony¡É¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¤¤ç¤¦30Æü¡ØÂè66²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿31Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£