º´ÅÄ¿¿Í³Èþ¡¡¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÍèÇ¯2·îËö¤Ç°ì»þµÙ»ß¡¡Êª²Á¹â¤Ç¡ÖÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¾¦ÉÊºî¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº´ÅÄ¿¿Í³Èþ¡Ê47¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬½Ð¤¬¤±¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEnasoluna¡Ê¥¨¥Ê¥½¥ë¡¼¥Ê¡Ë¡×¤òÍèÇ¯2·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º´ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÂç»ö¤ÊÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂô»³¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¨¥Ê¥½¥ë¡¼¥Ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂÅ¶¨¤¹¤ë»ö¤Ê¤¯³§ÍÍ¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ê¥½¥ë¡¼¥Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¸æ¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Êjewelry¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÆü¡¹¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢²þ¤á¤Æ¾¦ÉÊ¤òºî¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ÆÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë³§ÍÍ¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë°Ù¤Ë2006Ç¯¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¡¢18Ç¯´Ö³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¨¥Ê¥½¥ë¡¼¥Ê¤Ç¤¹¤¬2025Ç¯2·îËö¤ò°Ê¤Æ°ìÃ¶¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¨¥Ê¥½¥ë¡¼¥Ê¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ïºâ»º¤Ç¤¢¤êÊõ¤Ç¤¹¡£Âô»³¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÊªºî¤ê¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤Äø¤Ç¤¹¡Ä²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¨¥Ê¥½¥ë¡¼¥Ê¤Ï½¼ÅÅ´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤¤Ä¤«¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£