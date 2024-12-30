CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¡¡ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷À­¤¬»àË´¡¡²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à54ºÐ½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤Ä¤«¤º¡¡°¦ÃÎ¡¦°ìµÜ»Ô

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìµÜ»ÔÀ¾²®¸¶¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È30Æü¸áÁ°9»þ10Ê¬¤´¤í¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4³¬¤Î°ì¼¼¤È¾å¤Î³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½÷À­1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï½÷À­¡Ê54¡Ë¤¬É×¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î½÷À­¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£