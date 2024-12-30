ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¡¡ÃËÀ»¦³²»ö·ï¡¡Æþ´ÉÆñÌ±Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î½÷¡¢¿ÈÊÁ³ÎÊÝ»þ¤ÎÉþÁõ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÎÉþÁõ¤È¹ó»÷
ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÇÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Æþ´ÉÆñÌ±Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¹ñÀÒ¤Î½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÉþÁõ¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ë¿ÍÊª¤ÎÉþÁõ¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î26Æü¡¢½êÂô»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¾¾ËÜÍªÅÍ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷¤òÊ¡°æ»Ô¤Ç³ÎÊÝ¤·¡¢Æþ´ÉÆñÌ±Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¿ÍÊª¤¬¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¤ÎºÝ¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½÷¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢½÷¤¬»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£