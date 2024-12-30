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Opening
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¡¡The White Lounge
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¡¡Folktale
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¡¡PARTY
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¡¡Just a Friend
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¢§MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE
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¢§MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
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¢§MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
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¢§MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
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