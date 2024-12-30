²ÃÆ£ÃãÉ×ÉØ¡¢ÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ÇXmas½ËÊ¡¡¢²ÃÆ£²È¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö±Û¡×
¡¡45ºÐ¤â¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤â¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§14Ç¯ÌÜ¡£º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¡¢Æü¡¹¡¢²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤È¤«¡£¡Ö»ä¤Î¼ñÌ£¤Ï²ÃÆ£Ãã¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë°½ºÚ¤µ¤ó¤Ë²ÃÆ£²È¤ÎÆü¾ï¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¤â¹û¤ì¹û¤ì¡ª¡¡»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦²ÃÆ£Ãã¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ï½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤¤¤¿¤À¤¤â¤Î¡ª
¡¡12·î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÆà¡¹¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤Î»³ÆâØª²ð·¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¡£¹Åç¤ËÃÆ´Ýµ¢¾Ê¤·¤Æ¼Â²È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¤ªÆù¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎµÙÆü¤Ç¤·¤¿!
¡¡¤½¤·¤Æ°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤é¤ªÀµ·î»þµ¨¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ï½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯ËèÇ¯¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤¬Íî¤Á¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¸º±ö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£²È¤Ç¤¹¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤!¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤â²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤ÈËèÇ¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬²á¤®¤¿¤é²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤È¹Åç¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ëÍ½Äê¡£ËèÇ¯¼Â²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤¬ºî¤ë¤ª»¨¼Ñ¤âº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤âË»¤·¤¯¡¢ÃåÊª¤òÃå¤Æ¤ªÀµ·îÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¸«³Ø¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡¡º£Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ï¥É¥ê¥ÕÅ¸¤Î³«ºÅ¤ÇÆüËÜÃæ¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥ê¥Õ¤ÎÆÃÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£81ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤â¤Ê¤¯¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Æ¡¢¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ò¤¬¤ó¤Ç¼º¤¦¤Ä¤é¤µ¤âÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤«¤éÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ¤Ç¿ÌÅÙ7¤ÎÂçºÒ³²¡¢±©ÅÄ¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ê¤É°Å¤¯Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æº£Ç¯¤Î´Á»ú¤ò°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡Ö±Û¡×¤À¤Ê¤È¡£¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¡Ö±Û¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸»à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤Ï°ìÃÊ¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ÎÂº¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤È¤¦¡¦¤¢¤ä¤Ê¡ü2011Ç¯¤Ë²ÃÆ£Ãã¤È·ëº§¡£É×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡Ö²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¡×¡Êµì¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼2µé¡Ë¡¢¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¡×¡Êµì¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼1µé¡Ë¤ò½¤Î»¡£