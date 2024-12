プレミアリーグ第19節、エヴァートンはホームでノッティンガム・フォレストに0-2と敗れた。アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティと競合相手に粘り強い3連続ドローに持ち込んだトフィーズだったが、得点力不足が深刻で、ここまでの得点数「15」は最下位サウサンプトンに次いで少ない。



そんななか、エヴァートンからリーグ・アンのマルセイユにローン移籍しているFWニール・モペイは自身のXアカウントに「嫌なことがあった日はいつも、エヴァートンのスコアをチェックして笑うだけ」と投稿。ファンの注目を集めている。





Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile