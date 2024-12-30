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Whenever I¡Çm having a bad day I just check the Everton score and smile— Neal Maupay (@nealmaupay_) December 29, 2024