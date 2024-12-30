£Á£Á£ÁÀ¾ÅçÎ´¹°¡¡¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¶ÃØ³£²¥·¥ç¡ª¡Ö±Ê±ó¤Î¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¥Í¥Ã¥È¡Ö¤´²ÈÂ²¤Ç¡×¥é¥¤¥Ö´Ñ¾Þ¤ËÈ¿±þ¡¡¤¨¤Ã¡ª¿Íµ¤ÇÐÍ¥É×¤È¡©
¡¡³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î£µ¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Á£Á£Á¤ÎÀ¾ÅçÎ´¹°¤¬¡¢£³£°ÆüÉÕ¤Ç¥½¥íÌ¾µÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Î£é£ó£ó£ù¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££²£¹Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¡¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ËÂçÊª½÷Í¥¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸¥¸¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤´±ï¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢½÷Í¥¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î±Ê±ó¤Î¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢¿ÀÌîºù»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¡¢¤¤¤ä¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾¾Åè¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤ÎÌòÌ¾¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¢¤´¤Ë£Ö»ú¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¼ê¤ò·Ç¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤½¤í¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤Ã¤ÆÈ¿Ä®Î´»Ë¤â¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤³¤Î¿À¥Ä¡¼¥·¥ç¡×¡Ö¤É¤¨¤ê¤ã¤¢¤Ê£²¿Í¤ä¡×¡Ö£Î£é£ó£ó£ù¿ÍÌ®¹¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¡Ö¿ä¤·¤ËÈþ¿Í¤ÏºÇ¹â¤Î¤´Ë«Èþ¡ª¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£