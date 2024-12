「マルチクリエイター」の肩書きをもつ、こっちのけんとが2024年5月にリリースした6thシングル「はいよろこんで」は、現在までにYouTubeのMV再生回数が1億4000万回、SNSを含む楽曲総再生回数が150億回を超えている。この数字は、日々リアルタイムで更新され続けている。リリース前から楽曲に対するたしかな自信はあったものの、ここまでの大ヒットになるとは本人も想像していなかったという。トラックタイトルが、新語・流行語大賞にノミネートされ、12月31日に放送される第75回NHK紅白歌合戦では、「はいよろこんで」を引っ提げての初出場が決まっている。

次へ

イケメン研究をライフワークとする“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、紅白出場発表の記者会見(2024年11月19日)あとの初インタビュー(前後編)として、こっちのけんとさんに聞いた。◆真っ白な空間での“一発録り”――音楽関係者の友人から「すごいアーティストがいる」と連絡をもらい、おすすめされたTHE FIRST TAKEの「はいよろこんで」歌唱動画を見ました。こんなに美麗な歌声の人がいるんだと思いました。こっちのけんと:ありがとうございます。とんでもありません(笑)。――冒頭で「笑っちゃうぐらい緊張する」と言っていて、やはりあの収録空間には、特別な緊張感がありますか?こっちのけんと:自分がTHE FIRST TAKEの収録をしているという現実感覚もありますし、真っ白な空間内で精神が限界に達する直前、やっと歌い始めるみたいな(笑)。いつも以上に緊張していたからこその演奏ができたと思います。――一発録りの経験はTHE FIRST TAKEが初めてでしたか?こっちのけんと:初めてでした。僕の曲は基本的に間奏などが短めで、ツルッと一人で歌うには大変です。THE FIRST TAKEの収録だとどうなるんだろうと想像していました。◆「人生をかけて目指すべきものが一気に手元にきた感覚」――THE FIRST TAKEでも収録した「はいよろこんで」は、毎日検索するごとに総再生回数が日々更新されています。そうした大ヒットを受けて、トラックタイトルが新語・流行語大賞にノミネートされました。5月にリリースした段階で、これほどのヒットナンバーなるという確信はありましたか?こっちのけんと:ここまでいいものができたという自信はあったので、ある程度リアクションがあるだろうとは思っていました。でもまさかここまで再生回数が伸びる曲になるとは思っていませんでした。――今の実感はどうですか?こっちのけんと:ここにきて人生をかけて目指すべきものが一気に手元にきた感覚です。5月からずっと突っ走ってきたので、あとはご褒美を食べるだけという実感はあります(笑)。◆「死ぬな!」と「はいよろこんで」は、つながっている作品――2022年リリースの2ndシングル「死ぬな!」のバイラルヒットも自分の中での勢いになりました?こっちのけんと:そうですね、なんとなく方向性が定まりました。僕が作る楽曲は、自分の人生を元にしたものです。誰かに向けて歌いながら、プラス自分に向けて届けています。だから自分に向けて歌いながら、その後ろにたくさんの人がいるイメージです。こっちのけんととして何が正しい行いなのか、2022年のバイラルヒットは、ゆっくり考えだした時期でした。――それは楽曲のテーマも含めてですか?こっちのけんと:そうです。生きるとか死ぬとか、命に関わること。精神的な部分として、普段から考えているものを音楽にすると届けやすいと思いました。双極性障害の僕の内面的なところからこそ言えることがあると思って模索していました。――曲を通して内面性を開示、提示していく中で、リスナーとの対話になった感触がありますか?