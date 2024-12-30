ILLIT¡¡¹ÈÇò¡õ¥ì¥³Âç½Ð±é¤Ø¡Ö°¥Åé¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ¼«½Í¥à¡¼¥É¤â
¡¡´Ú¹ñ¤Î½÷À5¿ÍÁÈ¡ÖILLIT¡×¤Ï30Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤ËÌ³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Çµ¯¤¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡¤ÎÇúÈ¯¡¦±ê¾å»ö¸Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖILLIT¡×¤È¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖBELIFT¡¡LAB¡×¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ç¡ÖÎ¹µÒµ¡»ö¸Î¤Îµ¾À·¼Ô¤Ë¿¼¤¤°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤´°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö»öÁ°¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¥Åé¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¶à¤ó¤Ç¸Î¿Í¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖLE¡¡SSERAFIM¡×¤ä¡ÖTOMORROW¡¡X¡¡TOGETHER¡×¤â¡¢ÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖTOMORROW¡¡X¡¡TOGETHER¡×¡ÖNew¡¡Jeans¡×¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¹ñ¤ÏÍèÇ¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ò¡Ö¹ñ²È°¥Åé´ü´Ö¡×¤Ë»ØÄê¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢IVE¤Î¤Û¤«¡ÖSEVENTEEN¡×¡ÖSHINee¡×¤Ê¤É¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸ø³«Ãæ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¤âÊüÁ÷¤ÎµÙ»ß¡¦±ä´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£