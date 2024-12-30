Nissy¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬Æ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤ëÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤¹¤´¡Ä¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡£Nissy¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¢£¡Ö»ä¤Î¥Ä¥¢ー¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊNissy¡Ë
¡Ú²èÁü¡õÆ°²è¡ÛNissy¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Nissy¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¡õ¥ê¥Ïー¥µ¥ëÉ÷·Ê¡¿¶âÈ±»Ñ¤ÎNissy
Nissy¡ÊÀ¾ÅçÎ´¹°¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Nissy¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ6Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØNissy Entertainment ¡ÈRe:10th Anniversary Final¡É BEST DOME TOUR¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£12·î28Æü¤È29Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ë¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Nissy¤Ï29Æü¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ê¥Ïー¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¸å¡¢¾¾Åè¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¥Ä¥¢ー¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー¤òÃåÍÑ¤·¤¿Nissy¤È¹õ¤Î¥â¥Ø¥¢¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾¾Åè¤¬¡¢¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿L»ú¤ò³Ü¤Ë¤¢¤Æ¤¿¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Nissy¤Ï¡Ö¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸¥¸¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤´±ï¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ä¥¢ー¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢
¡Ö»ä¤Î±Ê±ó¤Î¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢¿ÀÌîºù»Ò¤µ¤ó¡¡¤¢¡¢¤¤¤ä¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡Ê¤Ê¤Ê¤µ¤ó¾éÃÌ¶´¤ó¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¡×¤È¾¾Åè¤¬¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡õÌòÌ¾¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£
¤½¤·¤Æ¡¡¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ï¤â¤¦°ì²ó´Ñ¤¿¤¤¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È´ò¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¢¤ËÎÉ¤¤¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤â¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¾¾Åè¤µ¤óåºÎï¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¢¤¹¤´¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¿À¥Äー¥·¥ç¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤µ¤ó¸Æ¤ÓÁÇÅ¨¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤Ç¤Ã¤ÆÈ¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¤â¡©¡×¡Ö°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Nissy¤Ï°¦ÃÎ¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶âÈ±¤«¤é¥Ô¥ó¥¯È±¤Ë¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£°õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£