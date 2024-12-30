°¦Ç¤¬¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò·ù¤¬¤ë¡Ù¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©4¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¡¢´·¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÊýË¡
1.»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤
¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¹½¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢Ç¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¹¤®¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢1²ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï5Ê¬～10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿À³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï5Ê¬¤Ç¤âÄ¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°¦Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤Ï2～3²ó¥µ¥Ã¤ÈÉï¤Ç¤ë¤À¤±¤È¤«¡¢1Ê¬¤ò¾å¸Â¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Ê¤ª1²ó¤Ë¹Ô¤¦»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¤â¡¢1Æü¤Î¤Ê¤«¤Ç2²ó¡¢3²ó¤ÈÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»ÌÓ¼ï¤Î¾ì¹ç¤Ï½µ¤Ë3～4²ó¤Ç¤è¤¯¤Æ¤â¡¢Ä¹ÌÓ¼ï¤ä´¹ÌÓ´ü¤ÏËèÆü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¤«¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
2.ÄË¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿
¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ç¤¬ÄË¤¬¤Ã¤¿¤êÉÔ²÷¤½¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿Í´Ö¤âÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤È¤«¤¹¤È¤¤Ë¡¢¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤êÎÏ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÃÏÈ©¤¬ÄË¤¯ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÎÏ²Ã¸º¤ä¥Ö¥é¥·¤Î¼ïÎà¤¬ÈïÌÓ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦Ç¤ËÄË¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¾ïÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥·¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹ÌÓ¼ï¤Ç¤«¤é¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÓ¼Á¤ÎÇ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎºÙ¤«¤¤¥³ー¥à·Ï¤ÏÄË¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥ê¥Ã¥«ー¥Ö¥é¥·¤ÏÌÓ¶Ì¤¬¤È¤ì¤ä¤¹¤¤È¿ÌÌ¡¢ÈéÉæ¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°½é¿´¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¥é¥Ðー¥¿¥¤¥×¤Î¥Ö¥é¥·¤ä¥ß¥È¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥Ö¥é¥·¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤«¤é
Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¤µ¤ï¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Éô°Ì¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£µÞ½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ªÊ¢¡×¤ò·ù¤¬¤ëÇ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¿¬¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤·¤Ã¤Ý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿À·Ð¤¬ÄÌ¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤âNG¡£Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ï¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç°¦Ç¤ò·ù¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç°¦Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥Ö¥é¥·¤Ï¸«¤»¤º¡¢ºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤Ï°ìÅÙ¤Ç¤âÇ¤¬·ù¤¬¤Ã¤¿Éô°Ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¿µ½Å¤ËÃµ¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¼êÃ»¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
4.»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤Þ¤À¼«Âð¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Ç¤ä¡¢¤â¤È¤â¤È¿Í´Ö¤¬¶ì¼ê¤ÊÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤è¤ê¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¡£¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¤ÎÊý¤«¤é¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê´Å¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë´·¤é¤¹¤¿¤á¤Ë
¥Ö¥é¥·¤Ë´·¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤é¡¢°¦Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥é¥·¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¡×¤ò»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Èý´Ö¤«¤é³Û¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»õ¥Ö¥é¥·¤ÇÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤ë¤È¡¢ÊìÇ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤È»÷¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ïµ¡·ù¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ãæ¡£¿©»öÃæ¤äÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÌÓÊÂ¤ß¤Ë¤½¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¼ê¤ò¤È¤á¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤Ý¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤µ¤»¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Î¥µ¥¤¥ó¡£¤¹¤°¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ´¤±ÌÓ¤ÎÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£²È¤ÎÃæ¤¬È´¤±ÌÓ¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÝ½ü¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÇ¤ÎÌÓ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¡Ä¡Ä¡£°áÎà¤ËÇ¤ÎÌÓ¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¤±¤Ã¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÀÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£