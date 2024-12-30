½Ð»º½Ë¤¤Íß¤·¤µ¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿µÁ»Ð¡£ÃÇ¤ë¤È¡Ä¡ÖÉÔµÁÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¥­¥ì¤ëµÁ»Ð¤ËºÊ¤Ï¡Ä¡Ö¤Ï¤¡¡ª¡©¡×¢ÍµÁ²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¸¶°ø

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢µÁ²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁ²ÈÂ²¤Î¹ÔÆ°¤¬¸¶°ø¤ÇÀ¸¤¸¤ëÌäÂê¤È¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

²ÈÂ²´Ö¤Î´üÂÔ¤Î¤º¤ì


·ëº§Ä¾¸å¤Ï¡¢µÁ²ÈÂ²¤È¤Î´Ö¤Ç¸ß¤¤¤Î´üÂÔÃÍ¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä´·½¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ­


¸í²ò¤äÉÔ¿®´¶¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ­¤«¤é¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£
Áê°ãÅÀ¤äÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸À­¤Î²þÁ±¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Íá¼¼¤Ç¤Î°Õ³°¤Ê½ÐÍè»ö



¡ÖµÁ»ÐÂ¦¤«¤é»ä¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢½Ð»º½Ë¤¤Íß¤·¤µ¤ËË¬¤Í¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃÇ¤ë¤È¡ØÉÔµÁÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ù¤ÈµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï°ìÀÚ¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µÁ»Ð¤Ïµ¢¤é¤º¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë»ä¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê½÷À­¡Ë

º¤ÏÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶­³¦Àþ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë