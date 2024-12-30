¹âÅçÎé»Ò¡¢¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×¡È£×¤¿¤«¤·¤Þ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖÈþ¿Í¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¡¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹âÅè¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÏÃÂêËÉÙ¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¾Ð¤¤²á¤®¤Þ¤·¤¿¡¡£×¤¿¤«¤·¤Þ¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢¡Ö¡ô¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¡ô²ñ¤¨¤¿¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£