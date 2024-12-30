¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¡ß¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë25Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¡È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¡É¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤«¤é¡¢2025Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë(Pierre Marcolini)¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ª¡¼¥¯¥é ed.2025¡×¤Ê¤É¤¬¡¢2025Ç¯1·î1Æü(¿å¡¦½Ë)¤è¤ê½ç¼¡¡¢¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó ¥·¥§¥Õ¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¡ß¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¤Î¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê7¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¡£¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ã ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ï¡¼¥È¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡Ö¥¯¡¼¥ë ¥³¥³¥í ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×¡¢¹ÈÃã¤ä¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¹á¤ë¡Ö¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¡×¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ªÉ÷Ì£¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¥¯¡¼¥ë ¥³¥³¥í ¥Ô¥¹¥¿¡¼¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Â·¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ÈÌÏÍÍ¤È¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Î¥á¥¤¥ó¥í¥Ó¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖËã¤ÎÍÕÊ¸ÍÍ¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡È¥é¥à¼ò¹á¤ë¡ÉÂç¿Í¤Î¥È¥ê¥å¥Õ
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2025Ç¯¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¡¦¥ª¡¦¥í¥à¡×¤Ï¡¢¥é¥à¼ò¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡É¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯»º¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹á¤ê¹â¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥ì¥Þ¥ó¡×¤Î15Ç¯¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥«¥ª66¡ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¹âµé¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡ß¥Á¥ç¥³¡ß¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î»°½ÅÁÕ
¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤Î¹âµé¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ê¼ï¡×¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅ»¤ï¤»¤¿¿·ºî¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É ¥·¥ç¥³¥é ¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Å¤¯Ç»¸ü¤Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÉ÷Ì£¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢»°°Ì°ìÂÎ¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ 2025Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó ¥·¥§¥Õ¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-10-4 ¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ ¥ª¡¼¥¯¥é ¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¿¥ï¡¼5F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
¢£¡Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ª¡¼¥¯¥é ed.2025¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î1Æü(¿å¡¦½Ë)
²Á³Ê¡§7¸ÄÆþ 4,000±ß
¢£¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¡¦¥ª¡¦¥í¥à¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î18Æü(ÅÚ)
²Á³Ê¡§2¸ÄÆþ 2,000±ß
¢£¡Ö¥Þ¥ó¥É ¥·¥ç¥³¥é ¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼ ¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î18Æü(ÅÚ)
²Á³Ê¡§80g 3,000±ß
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó ¥·¥§¥Õ¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ã¥ª¡¼¥¯¥é ¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¿¥ï¡¼5³¬¡ä
TEL¡§03-3505-6072
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¡ß¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë25Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¡È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ï¡¼¥È·¿¡É¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹