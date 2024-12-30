Ä¹À¸¤²È·Ï¤Ê¤Î¤Ç90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡£65ºÐ¤«¤é90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö25Ç¯´Ö¡×¤ÇÃùÃß³Û¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
65ºÐ¤«¤é90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö25Ç¯´Ö¡×¤ÇÃùÃß³Û¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×
65ºÐ¤«¤é90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î25Ç¯´Ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÃùÃß³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ëè·î¤Î¼ý»Ùº¹³Û¤ò¤â¤È¤ËÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦·Á¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶ÉÈ¯É½¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤¬¼¨¤¹¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î¥Çー¥¿¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñ»Ù½Ð¡§·î³Û 14Ëü5430±ß
¼Â¼ýÆþ¡§·î³Û 12Ëü6905±ß
ÉÔÂÊ¬¡§·î³Û 3Ëü768±ß
65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢·î¡¹¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬14Ëü5430±ß¡¢¼Â¼ýÆþ¤¬12Ëü6905±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¹³Û¤Ç¤¢¤ë3Ëü768±ß¤¬Ëè·î¤ÎÉÔÂÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÔÂ³Û¤òÇ¯´Ö¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3Ëü768±ß¡ß12¥ö·î¡á36Ëü9216±ß
¤µ¤é¤Ë¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤ò25Ç¯´ÖÊ¬¤Ë´¹»»¤·¤Þ¤¹¡£
36Ëü9216±ß¡ß25Ç¯¡á923Ëü400±ß
ÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìó923Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÈñ°Ê³°¤Î»ñ¶â
À¸³èÈñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿»ñ¶â·×²è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ìÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈñÍÑ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì»þÅª¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤é74ºÐ¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÈñ¤Ï·îÊ¿¶Ñ¤Ç7015±ß¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï1Ëü6690±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄÉ²Ã¤ÎÈñÍÑ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿»ñ¶â½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÂÎ¤Î¼«Í³¤¬Íø¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ËÉ¬Í×¤Ê½ÐÈñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Áª¤Ö²ð¸î¤Î·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÅª¤Ê²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢·î¡¹¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤â1～3³ä¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì±´Ö¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¥³¥Ä
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Áá¤á¤Ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌ¿®Èñ¤Î¸«Ä¾¤·
Æü¡¹¤Î¸ÇÄêÈñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ä¤¹¤¤ÄÌ¿®Èñ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤Î·Ú¸º¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä¹â³Û¤Ê¥×¥é¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÅÀ¸¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤«¤é³Ê°ÂSIM¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·î¡¹¤ÎÎÁ¶â¤ò1Ëü±ß°Ê¾åºï¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂçÉý¤ÊÀáÌó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¥×¥é¥ó¤ÎºÆ³ÎÇ§
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Î¥×¥é¥ó¤¬¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ÀÌóÅö½é¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÊÝ¾ã¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¸«¹ç¤¦µëÉÕ¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äê´üÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬¤·¤¿ÊÝ¾ãÆâÍÆ¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë
¼«Æ°¼Ö¤Î½êÍ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢²È·×¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤äÀÇ¶â¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¼Ö¸¡Âå¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢Ç¯´Ö¤Ç¿ôËü±ß¤ÎÀáÌó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ö¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¼Ö¤ò¼êÊü¤¹ÁªÂò»è¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
65ºÐ¤«¤é90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î25Ç¯´Ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÃùÃß³Û¤ÏÌó923Ëü±ß
65ºÐ¤«¤é90ºÐ¤Þ¤Ç¤Î25Ç¯´Ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÃùÃß³Û¤ÏÌó923Ëü±ß¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤Ë¤Ï¡¢À¸³èÈñ°Ê³°¤Ë°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃùÃß·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡¡²È·×Ä´ººÊó¹ð ¡Ì ²È·×¼ý»ÙÊÔ ¡Í 2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡Ê19¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー