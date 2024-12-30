¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û½ÅÀï¼Ö¡¦°æËÜ¼ç¾¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¾ïæÆ³Ø±à¤¬²Ö±à101¾¡ÌÜ¡ªÇòÌÚ´ÆÆÄ¤Ë½é¾¡ÍøÂ£¤ë
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ2²óÀï¡¡¾ïæÆ³Ø±à81¡½14¹âÃÎÃæ±û¡Ê2024Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡½ÅÀï¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ïæÆ³Ø±à¤ÎNO8°æËÜ¾Ï²ð¼ç¾¤¬Áê¼ê¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£Á°È¾5Ê¬¡¢°æËÜ¤Ï10¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Î¥é¥Ã¥¯¤«¤é¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£±¦¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÁö¤êÈ´¤±¡¢ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¼ç¾¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç²Ö±à½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤ò°æËÜ¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¡¢¤É¤¦¤·¤ÆËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¾ï¤Ë¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤âºòÇ¯11·î¤ËOB¤ÎÇòÌÚÈËÇ·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¡¢»ØÆ³ÂÎÀ©¤ò°ì¿·¡£²áµî5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡¢ÎòÂå3°Ì¤Î²Ö±à100¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾ÌçÉü³è¤Î¤¿¤á¤Ë°æËÜ¼ç¾¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÇòÌÚ´ÆÆÄ¤â¡ÖÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Á°È¾24Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó°æËÜ¼ç¾¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥â¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ß¥È¥é¥¤¡£¥Á¡¼¥à¤âÁ°È¾¤Ç7¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÆ°¤¤¬Æß¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯6¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¹¶¼é¤Ë¹âÃÎÃæ±û¤ò°µÅÝ¡£WTBÆ£´ÖÍªÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤â¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï²Ö±à101¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇòÌÚ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê´ÆÆÄ½é¾¡Íø¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â£¤Ã¤¿¡£