¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢PSG¤Ê¤É¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FWÎ®½ÐÁË»ß¤Ø¡ª¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬°ÜÀÒ¶â¤ò300²¯±ß¤ËÀßÄê¤«
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î28Æü¡¢±Ñ»æ¡ØThe Telegraph¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥¤¥µ¥¯¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò£±²¯5000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó300²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥µ¥¯¤òÁÀ¤¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Î°ú¤È´¤¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÈà¤ËÄ¶¹â³Û¤ÎÃÍ»¥¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï40»î¹ç¤Ç25¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¤¥µ¥¯¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¹¥Ä´¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ12¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤È¤¯¤Ë12·î£´Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°14Àá¡Ë¤«¤é£µ»î¹çÏ¢Â³¤ò´Þ¤à·×£·¥´¡¼¥ë¤È¹Ó²Ô¤®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢½÷»ÒÂåÉ½FW¡¢¥Þ¥ë¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Î¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Ñ¥êSG¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤¬¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥¤¥µ¥¯¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¿¤À¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Í×µá¤¹¤ë°ÜÀÒ¶â£±²¯5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ë¥Ñ¥êSG¤¬±þ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÉÔÌÀ¤Ç¡¢¥¤¥µ¥¯³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤ÎÇäµÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡¡Åß¤Î°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬£±·î£±Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ£²·î£³Æü¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¹½À®¡ü¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô