Ç¯Ëö³ô²Á¡¢4Ëü±ßÇ÷¤ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¡¡35Ç¯¤Ö¤ê¹¹¿·¡¢±ß°ÂÄÉ¤¤É÷
¡¡Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï30Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¼è°úÆü¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ386±ß62Á¬°Â¤Î3Ëü9894±ß54Á¬¡£ÀáÌÜ¤Î4Ëü±ß¤Ï³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ´ü¤Î1989Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿Ç¯Ëö³ô²Á¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£·øÄ´¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¤ä±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢8·î¤ÎÂçË½Íî¤Ê¤ÉÍð¹â²¼¤âÌÜÎ©¤Ä1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯ËöºÇ¹âÃÍ¤Ï89Ç¯¤Î3Ëü8915±ß¤À¤Ã¤¿¡£»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¹âÃÍ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î3Ëü3464±ß¤âÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3·î¤Ë4Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£7·î¤Ë¤Ï½ªÃÍ¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë4Ëü2224±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤À¤¬Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÈ¼¤¦°ì»þÅª¤Ê±ß¹â¿Ê¹Ô¤ä¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¸åÂà·üÇ°¤«¤é8·î5Æü¤Ë1Æü¤Î²¼ÍîÉý¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë4451±ß°Â¤òµÏ¿¡£°ìÅ¾¤·¤ÆÍâÆü¤Ï²áµîºÇÂç¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¹Ó¤¤Áê¾ìÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£