º´ÅÏµ¥Á¥¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Çµ¡´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡Î¾ÄÅ¹Á½Ð¹Ò¤â°ú¤ÊÖ¤·¾èµÒ80¿Í¤Ë±Æ¶Á
30Æü¸á¸å¡¢º´ÅÏµ¥Á¥¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ëµ¡´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢Î¾ÄÅ¹Á¤ò½Ð¹Á¸å¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÅÏµ¥Á¥¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µ¡´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢30Æü¸á¸å1»þ45Ê¬Î¾ÄÅÈ¯¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¡Ö¤¹¤¤¤»¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤¤¤»¤¤¡×¤Ï½Ð¹Ò¤«¤éÌó20£í¿Ê¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î¾ÄÅ¹Á¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊØ¤Ï·ç¹Ò¤·¡¢¾èµÒ¤Ï¸á¸å3»þÈ¾È¯¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥©¥¤¥ë¤Ë¾èÁ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢º´ÅÏµ¥Á¥¤Ïµ¡´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¾èµÒ80¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£