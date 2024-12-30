ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö¸À¸ì»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤âºîÉÊÆ±ÍÍÄü¤á¤º¤Ë¡Ä¡×
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
19Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²èÈÇ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸øÈø²Ö²Æ¼ù¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÂ¼¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è²½¤Ï15Ç¯¡ÖHERO¡×°ÊÍèÌó9Ç¯¤Ö¤ê¡£
ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖËÜÊÔ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ç®¤¤Çï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö1ÅÙ¤È¤Ï¤¤¤ï¤º¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÌÚÂ¼¤é¤·¤¤É½¸½¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¾ìÌÌ¤¬¡£¡ÖºÇ½éÂæËÜ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤¤¤ºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö´°À®ÈÇ¤¬µÕ³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÎÂæËÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÊÂæËÜ¤ò¡ËÃÖ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£»°¤ÄÀ±¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ë¸À¸ì»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤â¡¢ºîÉÊÆ±ÍÍÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÎÁÍý´Æ½¤¤·¤¿¾®ÎÓ·½¥·¥§¥Õ¤ÎÂ¸ºß¤ò¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»°¤ÄÀ±³ÍÆÀ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç»Ø¿Ë¤¬ÊÝ¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Î¤ì¤ó¤¬¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤¬¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÇËÜÊª¤Î¤ì¤ó¤¬¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£