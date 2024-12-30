ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á30ÆüÂç°ú¤±¡¢Á´ÌÃÊÁ¤Î¹ç·×ÇäÇãÂå¶â2675²¯±ß
¡¡30Æü¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°½µËöÈæ36.7¡ó¸º¤Î2675²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±46.1¡ó¸º¤Î1988²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë <2247> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ£·－£±£°Ç¯¡¡£Å£Ô£Æ <236A> ¡¢£Ó£Í£Ô¡¡£Å£Ô£ÆÆüËÜ³ô¸·ÁªÅê»ñ <257A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¥¢¥»¥¢¥ó¹¥ÇÛÅö£Å£Ô£Î <2043> ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ê£Ð£ØÆü·Ð£´£°£°¥À¥Ö¥ë <1466> ¡¢£é£Æ£ò£å£å¡¡ÊÆºÄ¡¡£·－£±£°Ç¯¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2016> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <1457> ¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1356> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡¥¸¥Ëー¥á¥¤¡¡£Í£Â£Ó¡¡£Å£Ô£Æ <2649> ¤Ê¤É17ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡¡¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2870> ¤¬3.58¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬3.03¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬386±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â1245²¯4500Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â¤Ï1304²¯3300Ëü±ß¤Ç¡¢¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬150²¯9600Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬141²¯800Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬100²¯1500Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬88²¯3000Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬81²¯6700Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë <2247> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ£·－£±£°Ç¯¡¡£Å£Ô£Æ <236A> ¡¢£Ó£Í£Ô¡¡£Å£Ô£ÆÆüËÜ³ô¸·ÁªÅê»ñ <257A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¥¢¥»¥¢¥ó¹¥ÇÛÅö£Å£Ô£Î <2043> ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ê£Ð£ØÆü·Ð£´£°£°¥À¥Ö¥ë <1466> ¡¢£é£Æ£ò£å£å¡¡ÊÆºÄ¡¡£·－£±£°Ç¯¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2016> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <1457> ¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1356> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡¥¸¥Ëー¥á¥¤¡¡£Í£Â£Ó¡¡£Å£Ô£Æ <2649> ¤Ê¤É17ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡¡¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2870> ¤¬3.58¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬3.03¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬386±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â1245²¯4500Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â¤Ï1304²¯3300Ëü±ß¤Ç¡¢¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬150²¯9600Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬141²¯800Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬100²¯1500Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬88²¯3000Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬81²¯6700Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹