ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¡¢ÆÍÁ³ÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥´¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×»³ËÜÀãÇµ¥¢¥Ê¡Öµö²Ä¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê55¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯Times¡×¡Ê¸á¸å8»þ56Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£
ÈÖÁÈÃæ¤ËÆþÍáÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥É¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤ë¥¤¥Á¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤ÉÕ¤¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£2010Ç¯¤«¤é8Ç¯´Ö¡¢¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿20th Century¡Ê¥È¥Ë¥»¥ó¡Ë¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê48¡Ë¤ÈNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥Ü¡¼¥É¤Îº¸¾å¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¡È¤è¤ë¥¤¥Á¡ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤É÷Ï¤¤ÎÆþ¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü»³ËÜÀãÇµ¥¢¥Ê¡Ê33¡Ë¤¬ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¡Ö¤è¤ë¥¤¥Á¡×¥í¥´¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Öµö²Ä¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍÆ¯¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢»³ËÜ¥¢¥Ê¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¡£