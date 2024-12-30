ÀäÂÐÅª¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤¹¤ë¸ÀÆ°¡×
ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¡Ö¹¥¤¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤ËËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤ËÇº¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤¹¤ë¸ÀÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î½÷À¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤ÆÃÊÌ°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î½÷À¤È¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¤Î½÷À¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤Ï°¦ÁþÉ½¸½¤Î£±¤Ä¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤¤½÷À¤¬Áê¼ê¤À¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤â¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À¤¬Æ±¤¸ÂÖÅÙ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¡Ö²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤µ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤ÎÌò¤ËÎ©¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¾ï¤Ëµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤È¾ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃËÀ¤ÏÍÑ·ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¦¾ðÉ½¸½¤Î£±¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ëÁá¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ËÜÌ¿¹ÔÆ°¤È¸«¤ÆOK¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¹ÔÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ°¦¾ðÉ½¸½¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤òÃËÀ¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¤½¤Î°¦¾ð¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¤è¡£
🌼¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ®¤Ê¤·¡Ä¡£Ì®¥¢¥ê¤È´ª°ã¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï