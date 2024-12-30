ÂÎ½¤ËÇº¤à¥¾¥ó¥Ó¡£¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸®ÊÂ¤ßÃÇ¤é¤ì¤¿Èà¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡¿µ´¶Í¤µ¤ó¤ÎÀöÂõ«
¡Øµ´¶Í¤µ¤ó¤ÎÀöÂõ¡Ù¡Ê¤Õ¤«¤µ¤¯¤¨¤ß/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè11²ó¡ÚÁ´24²ó¡ÛÂç³ØÀ¸¤ÎÃã»Ò¤¬½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Î³¹³Ñ¤ËÐÊ¤à¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¡ÖÀöÂõ²°µ´¶Í¡×¡£°ì¸«¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤À¤¬¡¢Å¹¼ç¤Îµ´¶Í¤µ¤ó¤Ï¡Èµ´¡É¡£¤µ¤é¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ë¿Íµû¡¢Àã½÷¤È¡È¿Í¤Ê¤é¤¶¤ë¼Ô¡É¤Ð¤«¤ê¡£Åìµþ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ÛÀ¤³¦¡ª Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÄÁÆñ¥ª¡¼¥À¡¼¤Ëµ´¶Í¤µ¤ó¤ÎÀöÂõ¥ï¥¶¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ë!!¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Î¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡Øµ´¶Í¤µ¤ó¤ÎÀöÂõ¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£»È¤¨¤ëµ»¤ÈÃÎ¼±¤¬ËþºÜ¤ÎºÇ¿·7´¬¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª