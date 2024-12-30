À¤³¦´¨ÎäÃÏÉ¹Àã·ÐºÑÂç²ñ³«ºÅ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¼¨¤¹¡¡Ãæ¹ñµÈÎÓ»Ô
19Æü¡¢Âè2²óÀ¤³¦´¨ÎäÃÏÉ¹Àã·ÐºÑÂç²ñ³«²ñ¼°¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÊÄ¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/´éÎÛé¾¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹½Õ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñµÈÎÓ¾ÊµÈÎÓ»Ô¤Ç19¡¢20Î¾Æü¡¢Âè2²óÀ¤³¦´¨ÎäÃÏÉ¹Àã·ÐºÑÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É17¥«¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤È´ë¶È¡¢É¹ÀãÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤é¤¬´¨ÎäÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¹Àã·ÐºÑ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¶¦¤ËÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¾Ê¤ÏËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¹Àã»ñ¸»¤ÎÃæ¿´ÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ËÉÙ¤Ê»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÅßµ¨¤Ë¤Ï±ä¤Ù1²¯2500Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÎÉ¹Àã»ñ¸»¤Ï¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤Î³Ú±à¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë´ë¶È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Çò»³¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¡¼ÍÑ¶ñ¤äËÉ´¨ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ê¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
19Æü¡¢ËÌÂç¸Ð¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÉ¹ÀãÍÑÉÊÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ò¸«³Ø¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡ÊÄ¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/´éÎÛé¾¡Ë
¡¡Æ±»Ô¤ÎËÌÂç¸Ð¤ä¾¾²Ö¸Ð¤Ê¤É¤Î¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¾ÃÈñ¥â¥Ç¥ë¤¬À¹¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³è´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¡¢ÈþÃÄ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÆ±»Ô¤Î¥¹¥¡¼´ØÏ¢¸¡º÷¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç48¡óÁý²Ã¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â25¡Á30ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤¬¾ÃÈñ¤Î¼çÎÏÁØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¼°¤ÎÉ¹ÀãÂÎ¸³¤ò¹¥¤ß¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥¡¼¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¥°¥ë¥á¤Þ¤Ç¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ëÌ±½É¤«¤é¥¹¥Ñ¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ìÏ¢¤Î¡ÖÉ¹Àã¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Æ±»Ô¤ÎÉ¹Àã·ÐºÑ¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºßÃæ¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Âç»È´Û¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥é¥ó¥È¡ÊUlf¡¡Hausbrandt¡Ë¸ø»È¤Ï¡ÖµÈÎÓ»Ô¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¥¹¥¡¼ÍÑ¶ñ¤ä¥í¡¼¥×¥¦¥¨¡¼µ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Îµ»½Ñ¤ÈµÈÎÓ¤Î»ñ¸»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦¤ÎÉ¹Àã°¦¹¥¼Ô¤Ë¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
19Æü¡¢Âè2²óÀ¤³¦´¨ÎäÃÏÉ¹Àã·ÐºÑÂç²ñ¤Ç²Ð²Ö¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹¡Ö²ÐÔä¡×¤ÎÅÁÅýÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷µÒ¡£¡ÊÄ¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/´éÎÛé¾¡Ë
¡¡¾¾²Ö¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²«¾á±Ô¡Ê¤³¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¨¤¤¡ËCMO¡ÊºÇ¹â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥¹¥¡¼¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥¡¼ÂÎ¸³¤Ï¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©¡¦½»¡¦Í·¤ÎÁ´¤Æ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼²ÄÇ½¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»ÔÆâ¤Î³Æ¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼ã¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÉ¹Àã·ÐºÑ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÂÐ³°Áë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¶âÄÅ½¨¡¢²¦ÈÁ¡Ë