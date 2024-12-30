¿Íµ¤À¼Í¥¡¦³ýÌî°¦°á¤Î¤Û¤í¿ì¤¤Æüµ¡Ö¥³¥è¥¤¤Î¥«¥ä¥Î¡×Ç¯ËöSP¡ª48ÇÕÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿Ä¹ºê¤Ç¤ÎÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿¤òÂç¸ø³«
2024Ç¯¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¡¢¤â¤¦Ç¯Ëö¡£¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡ÙËÜ»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥³¥è¥¤¤Î¥«¥ä¥Î¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¹æ¤Ç48ÇÕÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¤Ê¤ó¤È´Ý4Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹ºê¤Ø¤È±ó½Ð¤ò·è¹Ô¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Î¼èºà¤ÏËÜÏ¢ºÜ½é¡£±ó½Ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ»ï¤äWeb¤Ç¤âºÜ¤»¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ªÇ¯ËöSP¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê¤Ç¤ÎÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿¤òÂç¸ø³«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨48ÇÕÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò2025Ç¯1·î¹æ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¤ªÅÚ»º!?ÀäÂÐ¤ËÇã¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥³¥ì
Ä¹ºê¤ËÅþÃå¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥¹¥Æ¥é¤ÎÏ·ÊÞ¡ØÊ¡º½¡Ê¤Õ¤¯¤µ¡Ë²°¡Ù¤ÎËÜÅ¹¡£¤ªÅÚ»º¤òÌµ»ö¥²¥Ã¥È¡ª
Ã´ÅöÊÔ½¸¡Ê¥É¥Ó¡¼¡Ë¤«¤é¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¡Ö¡ØÊ¡º½²°¡Ù¤ÎËÜÅ¹¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ËÜÅ¹¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ ËÜÅ¹¤Î·úÊª¤ÏÌÀ¼£½é´ü¤«¤é·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¼ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÊ¡º½²°¡¡ËÜÅ¹¡Ù¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÀÐÂ¤¤ê¤Î¥ì¥È¥í¤Ê·úÊª¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤Á¤é¤Î·úÊª¤Ï¡¢Ä¹ºê·Ù»¡½ð¤Î´Ý»³Ä®¸òÈÖ¡£¡ØÊ¡º½²°¡¡ËÜÅ¹¡Ù¤Î´¤Â¤¤ê¤ÇÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ¤é¤·¤¤·úÃÛ¤È´Ý»³Ä®¸òÈÖ¤Î°Û¹ñ¾ð½ï°î¤ì¤ë·úÃÛ¤¬¡¢½ÐÅç¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤³°Ê¸²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Ä¹ºê¤é¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¤ËÅþÃå¡ªÎò»Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß
¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·Êâ¤¤¤¿Àè¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤Ø¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï³ýÌî¤µ¤ó¹¥¤ß¤Î¤ªÌ£¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢àÝàêÆ¦¤ò¹ØÆþ¡ª¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥°¥µ¥ó¥É¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎµÊÃãÅ¹¡¢ÁÏ¶È1946¡Ê¾¼ÏÂ21¡ËÇ¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë½ãµÊÃã¤Ç¤·¤¿¡£±óÆ£¼þºî¤Î¾®Àâ¡Øº½¤Î¾ë¡Ù¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Î°ìÀá¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾Å¹¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¤ê¤Ç¡¢àÝàê¤â¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤âÈþÌ£¤·¤¤Ìõ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤¶¡ªÄ¹ºê¤ÎÌë¤Î³¹¤Ø
¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤¿¸å¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Ä¹ºê¤ÎÌë¤Î³¹¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª
³ýÌî¤µ¤ó°ì¹Ô¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤¿¡ØÊ¡º½²°¡¡ËÜÅ¹¡Ù¤Î¶á¤¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö»×°Æ¶¶²£Ãú¡×¤Ø¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÍ¿ô¤Î²Ö³¹¡¦´Ý»³¤ØÂ³¤¯¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿»×°Æ¶¶¤Ï¡¢²Ö³¹¤Ø¡Ö¹Ô¤³¤«Ìá¤í¤«¡×¤È»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
200°Ê¾å¤ÎÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë»×°Æ¶¶²£Ãú¤ÇÄ¹ºê¥°¥ë¥á¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤Ï¤·¤´¼ò¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»×°Æ¶¶²£Ãú¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÂçËÜÌ¿¤À¤Ã¤¿¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ø¡£¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿µù»Õ¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¾ÆÃñ¤È¤ª¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
Ä¹ºê¤Ïº£Æü¤â±«¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ØÄ¹ºê¤Ïº£Æü¤â±«¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À²¤ì¤¿¤Þ¤Þ°ìÆü¤¬½ªÎ»¡ª
±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä¹ºê¤Ç¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ËöSP¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¯±Û¤·Á°¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤â¡Ö¥³¥è¥¤¤Î¥«¥ä¥Î¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª