12月6日(金)から公開が始まったディズニー映画『モアナと伝説の海2』。『モアナと伝説の海』は、ハワイなどを含むポリネシアの文化にインスパイアされたアニメ映画。2017年3月に第1作目が公開された。架空の島・モトゥヌイに住む、海と特別な絆を持つ少女・モアナが、自分の進むべき道を見つけるための冒険を描いた物語。『ハミルトン』『メリー・ポピンズ リターンズ』などで知られるリン=マニュエル・ミランダさんが手がけた楽曲も高い評価を獲得した。

俺たちのDiggy-MO'は、なんと『モアナと伝説の海』第1作から引き継がれている1曲を除いた新曲全てで、訳詞を担当しているとのこと。俺たちのDiggy-MO'は、ヒップホップクルー・SOUL'd OUTの元メンバーとして知られるラッパー。SOUL'd OUTとしては、代表曲「ウェカピポ」の公式MVが現在までに2500万回以上再生されている。2014年に解散となってしまったが、特定の世代にはぶっ刺さり、Creepy NutsのR-指定さんがファンであることを公言したりと未だに強い人気を誇っている。劇中歌は劇場に聴きにいくとして……ここではあの時代のSOUL'd OUTの曲を聴くしかないだろ!!!まずはこれだ!『ウェカピポ』R-指定さんがラッパーを目指すきっかけになった『1,000,000 MONSTERS ATTACK』これアニメのED曲だったんだぜ『To All Tha Dreamers』飛べ 飛ぶなら 飛ぶとき 飛ぼう!『FlyteTyme』Diggy-MO'曰く“SOUL’d OUT史上一番クオリティの高い曲”『TOKYO通信〜Urbs Communication〜』やっぱりSOUL'd OUT 、俺たちのDiggy-MO'はカッコいい!!!モアナ2の曲もぜひ聴きたいと思う!(Written by 大井川鉄朗)