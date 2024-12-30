Áð´¢ÀµÍº¡¢±Ç²è¡ÖÉü³è¤ÎÆü¡×¤Ç¶¦±é¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥Ï¥Ã¥»¡¼¤µ¤óë¾Êó¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤µ·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð´¢ÀµÍº¤¬¡¢£²£·Æü¤Ë»àµî¤·¤¿½÷Í¥¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥Ï¥Ã¥»¡¼¤µ¤ó¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡Áð´¢¤È¥Ï¥Ã¥»¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£¸£°Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÉü³è¤ÎÆü¡×¡Ê¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¶¦±é¡£Áð´¢¤ÏÆî¶Ë¡¦¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Î´ÑÂ¬Ââ°÷¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦µÈ½»¤ò¡¢¥Ï¥Ã¥»¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Ââ¤ÎÂâ°÷¤ÇµÈ½»¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¥Þ¥ê¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áð´¢¤Ï¥Ï¥Ã¥»¡¼¤µ¤ó¤ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÉÅé¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ö¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÉü³è¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¾®¾¾º¸µþ¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ÌÔÆÇ¥¦¥¤¥ë¥¹¤È³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ê¿ÍÎàÌÇË´¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¶¼°Ò¤«¤éÆ¨¤ì¤¿Æî¶ËÂâ°÷¤¿¤Á¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯£Ó£ÆÂçºî¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥»¡¼¤µ¤ó¤ÎÌò¤ÏÅö½é¤ÏÊÌ¤Î½÷Í¥¤¬±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ë´¨¤ÎÆî¶Ë¥í¥±¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¼Âà¡£ÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥»¡¼¤µ¤ó¤Ë½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£