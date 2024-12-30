lynch. ·ëÀ®20¼þÇ¯µÇ°¤·¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡õÁ´¹ñ¥Ä¥¢ーÍè½Õ³«ºÅ¡¡¿·¥¢ー¼Ì¸ø³«¤â
¡¡lynch.¤¬¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN¡Ù¤ò4·î16Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§lynch.¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¡È¿´¤ÎÀ¼¡É¤ÇËä¤á¤¿¶õÇò¡¡°ìÇ¯±Û¤·¡ØULTIMA¡Ù¥Ä¥¢ーºÇ½ª¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢12·î29Æü¤ËZepp Nagoya¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ØTHE IDEAL¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Þ¤Ç1Ç¯¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë´ë²è¡Èlynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT¡É¤ÎÂè1ÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±´ë²è¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Æ±´ë²èÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£3Ëç¤ÎCD¤È1Ëç¤ÎBlu-ray¤Î·×4Ëç¤«¤é¤Ê¤ë¹ë²ÚÈ×¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢lynch.¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º»þÂå¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¸½ºß¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê·×21¶Ê¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËºÆ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¤â1¶Ê¼ýÏ¿¡£Æ±¶Ê¤ÎMV¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤âÆ±º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤äÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸åÆüÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±´ë²èÂè5ÃÆ¤È¤·¤ÆÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò2025Ç¯4·î¤è¤ê³«ºÅ¡£ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¡Ê·§Ã«¡¢ÏÂ²Î»³¡¢ÀÄ¿¹¡¢·§ËÜ¡¢¹âÃÎ¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âè6ÃÆ¤«¤éÂè10ÃÆ¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ïº£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë