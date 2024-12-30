¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¡1Ç¯À¸¤Î¶ÌÌÜÎ¦¤ò2¶è¤Ø¡¡¥¨¡¼¥¹Àõ°æâ«µ®¤äµÈ²¬ÂçæÆ¤¬Êä·ç¤Ë¹µ¤¨¤ë
¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2025Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
2025Ç¯1·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ò´Þ¤àÁ´21¥Á¡¼¥à¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10·î¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ11°Ì¤ÎÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤ò¡È1ÉÃº¹¡É¤Ç¾å²ó¤êËÜÁª½Ð¾ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿½çÅ·Æ²Âç³Ø¡£
2¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¶ÌÌÜÎ¦Áª¼ê(1Ç¯)¤Ç¤¹¡£5·î¤Î´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é10000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç8°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿1¶è¤ÎÃÓ´ÖÑÛÅÍÁª¼ê(1Ç¯)¡¢5¶è¤ÎÀî¸¶Î°¿ÍÁª¼ê(1Ç¯)¡¢8¶è¤Î±Ê¸¶ñ¥ËáÁª¼ê(1Ç¯)¤È4¿Í¤Î1Ç¯À¸¤¬¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢²¿¿Í¤¬È¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÊý¡¢Í½Áª²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í2°Ì¤Î²÷Áö¤ò¤ß¤»¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÀõ°æâ«µ®Áª¼ê(4Ç¯)¤ÏÊä·çÅÐÏ¿¡£µÈ²¬ÂçæÆÁª¼ê(2Ç¯)¤é¤âÊä·ç¤ËÆþ¤ê¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
1¶è ÃÓ´ÖÑÛÅÍ(1Ç¯)
2¶è ¶ÌÌÜÎ¦(1Ç¯)
3¶è ³¤Ï·ß··û¿(4Ç¯)
4¶è ËÙ±ÛæÆ¿Í(4Ç¯)
5¶è Àî¸¶Î°¿Í(1Ç¯)
6¶è ÎÓÎ¶Àµ(2Ç¯)
7¶è ¶â¸¶¾ÍÂÁ (3Ç¯)
8¶è ±Ê¸¶ñ¥Ëá(1Ç¯)
9¶è ÀÐ²¬ÂçÐÒ(3Ç¯)
10¶è ÂçÁÒÌ÷Ë¨ (3Ç¯)
Àõ°æâ«µ®(4Ç¯)
¹ÓËÒÂöÅÐ(2Ç¯)
¾®ÎÓÐÒÀ¤(2Ç¯)
¸ÅÀîÃ£Ìé(2Ç¯)
µÈ²¬ÂçæÆ(2Ç¯)
Ã«ËÜ¹·»ÎÏº(1Ç¯)