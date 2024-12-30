¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ëÆ±»Î¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤ÈÈ½ÌÀ
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¼ñÌ£¤Ï¡Ö¾Â¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤äÅÅ¸»¤Ê¤É¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥×¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¼«ºî¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅÅÃì¤ò¼«Âð¤Ë·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¤ÎReddit¤Ç¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤ò°·¤¦YouTuber¤Î¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥¼»á¤¬¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏReddit¤ÎÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¿¤Î²Ã¹©¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÇ¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÄ¾ÀÜÁÞ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼»á¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¹ØÆþ¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAµéÉÊ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¥Ë¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤¤¤¦»æ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼»á¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ª¥¹¥×¥é¥°¤ò¤Ö¤ÃÁÞ¤·¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÀÜÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤È¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤Ç²»³Ú¤òÈæ³ÓºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²»¼ÁÎô²½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢°ã¤¤¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÏ¿²»¥ì¥Ù¥ë¤¬Ìó4dB¤Û¤ÉÄã²¼¤Ï¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²»¼Á¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¹â²»°è¤¬¶Á¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥¯¥í¡¼¥¼»á¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤¹°ÌÃÖ¤ò¤º¤é¤·¤Æ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ª¥¹¥×¥é¥°Æ±»Î¤Îµ÷Î¥¤òÎ¥¤¹¤È¡¢´Ö¤ÎÄñ¹³ÃÍ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ï¿²»¥ì¥Ù¥ë¤¬¤ä¤äÄã²¼¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¯¥í¡¼¥¼»á¤¬ÉáÃÊ¥Æ¥¹¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î¥Î¥¤¥º¥Õ¥í¥¢¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤¬°Ê²¼¡£½Ä¼´¤¬¥Ç¥·¥Ù¥ë(dBV)¤Ç¡¢²£¼´¤¬¼þÇÈ¿ô(Hz)¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ë¥ó¥¸¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î¥Î¥¤¥º¥Õ¥í¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥Î¥¤¥º¤ÏÂ¿¾¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë50HzÉÕ¶á¤Î¥Î¥¤¥º¤Ç¤â¡Ý100dBV¤Ê¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¡¢¤È¥¯¥í¡¼¥¼»á¡£
¼þÇÈ¿ô±þÅú¤Ï¼þÇÈ¿ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×´Ä¶¤Ç¤Î¥ë¡¼¥×¥Ð¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤¬°Ê²¼¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Â¿¾¯¤Î´³¾Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×´Ä¶¤È¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥í¡¼¥¼»á¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀÜÂ³¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤êÍ½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥í¡¼¥¼»á¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥ó¥¸¥óÀÜÂ³¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡Ö´Ä¶¤¬±ÊÂ³¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç1½µ´ÖÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¤«¤é¤«¤é¤Ë¤Ò¤«¤é¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£