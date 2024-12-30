ÍÂ¼º«¤¬Áª¤Ö¡¢2024Ç¯Ë®²è¥Ù¥¹¥È10¡ÖÀ¯¼£¤ÎÌäÂê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤±Ç²è¤Î»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡×
±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÍÂ¼º«¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖË®²è¡×¡¢Netflix¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È10¤òÈ¯É½¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«!? Á°ÊÔ¤Ï10°Ì¤«¤é£¶°Ì¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍÂ¼º«¤¬Áª¤Ö2024Ç¯Ë®²è¥Ù¥¹¥È10¡¢10°Ì¡Á6°Ì
10°Ì¡Ø£¶¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù
2024Ç¯¤ÎË®²è¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò½ü¤¯¤È¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÏÃÂêÀ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢10°Ì¤«¤é6°Ì¤Þ¤Ç¤ò¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè10°Ì¤Ï¡Ø6¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù¡£¡Ø¥¥µ¥é¥®¡Ù¤Îº´Æ£Í´»Ô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£ÀßÄê¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£½¢¿¦¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç6¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é1¿Í¤À¤±¤·¤«¼õ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤¬¹ç³Ê¤Ê¤Î¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Æ³Æþ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÆæ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥é¥¤¥¢¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤ä¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÍýÅª¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ü²ñµÄ¼¼¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤è¤¯Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Í¤¯¤ê²ó¤¹¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
£¹°Ì¤Ï¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿½½Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±Áë²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê±Ç²è¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»þÂå¤¬£³¼þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥«¤È¥æ¡¼¥¸¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¥¿¥«¤¬¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ò·â¤Ä¤È¤«¡¢¥æ¡¼¥¸¤ÎÁö¤êÊý¤È¤«¡¢¤â¤Ï¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÎÎ°è¤Ç»×¤ï¤º¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¸°Ì¤Ï¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¤¤¦¤È1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¡¢Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¤È¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¼ç±é¤·¤¿¡ØÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯Îõ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ò¸½ÂåÈÇ¤ÇÁÉ¤é¤»¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¬¸¤ÅÁ¤ò½ñ¤¤¤¿ÂìÂôÇÏ¶×¤È¤½¤ÎÁÞ³¨¤ò½ñ¤¤¤¿³ë¾þËÌºØ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂìÂôÇÏ¶×¤Ï28Ç¯¤«¤±¤Æ¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ÏÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â©»Ò¤Î²Ç¤Ë¸ý½ÒÉ®µ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¤Ï¡¢ÁÞ¤·³¨¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³ë¾þËÌºØ¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ï²è´üÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦À¤³¦½é¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£8¤Ä¤Î¶Ì¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¶¤¬»ý¤Ã¤¿±¿Ì¿¤Î¸¤»Î¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëËÁ¸±¥â¥Î¤Î¸µÁÄ¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¤ÎÀ¨¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£·°Ì¤ÏÅì½Ð¾»Âç¤¯¤ó¤Î¡ØWILL¡Ù¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åì½Ð¤¯¤ó¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ·ÝÇ½¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢»³¤ËäÆ¤â¤Ã¤ÆÎÄ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤¬¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
»öÌ³½ê¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÆ°¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÅì½Ð¤¯¤ó¤¬ÌÌÇò¤¤¡£±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£³¿Í¤Î½÷À¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ë¤â¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»³¾®²°¤Ë»¨»ï¤Îµ¼Ô¤¬¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÆù¿©¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯Åì½Ð¤¯¤ó¤ÎÉ½Î¢¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤â¤¦À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÅì½Ð¤¯¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸µµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤ÈÈ®Ñï¤È¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÜ¤Îµ±¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¶à¿µ¤È¤«°úÂà¤¹¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É½¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢³Æ¤´²ÈÄí¡¢¿¦¾ì¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ØWILL¡Ù¤ÎÅì½Ð¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ËÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤³¤½´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
£¶°Ì¤Ï±ü»³ÏÂµÁ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡ØÙÝ¡Ù¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÀÐ´Ý¿Æó¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊØ¾è±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤ÈÉñÂæ·à¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤°±Ç²èÈÇ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ßÈãÉ¾¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤«¤·¤«ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢Á´Éô¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÐ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÅª¤Êº¬²ó¤·À¯¼£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ÎÇÉÈ¶¤Ë¤âÂ°¤µ¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ú1°Ì¡Á£µ°Ì¡ÛÍÂ¼º«¤¬2024Ç¯Ë®²è¥Ù¥¹¥È10¤òÈ¯É½¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ò»£¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÍÂ¼º«¤¬Áª¤Ö2024Ç¯Ë®²è¥Ù¥¹¥È10¡¢10°Ì¡Á6°Ì
¡ü¥¢¥ê¥³¥ó¤¬Áª¤Ö¡¡2024Ç¯Ë®²è¥Ù¥¹¥È10
10°Ì¡Ø£¶¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù
£¹°Ì¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù
£¸°Ì¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù
£·°Ì¡ØWILL¡Ù
£¶°Ì¡ØÙÝ¡Ù
Âè10°Ì¤Ï¡Ø6¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù¡£¡Ø¥¥µ¥é¥®¡Ù¤Îº´Æ£Í´»Ô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£ÀßÄê¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£½¢¿¦¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ç6¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é1¿Í¤À¤±¤·¤«¼õ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤¬¹ç³Ê¤Ê¤Î¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Æ³Æþ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÆæ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥é¥¤¥¢¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤ä¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÍýÅª¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ü²ñµÄ¼¼¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤è¤¯Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Í¤¯¤ê²ó¤¹¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
£¹°Ì¤Ï¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿½½Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±Áë²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê±Ç²è¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»þÂå¤¬£³¼þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥«¤È¥æ¡¼¥¸¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¥¿¥«¤¬¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ò·â¤Ä¤È¤«¡¢¥æ¡¼¥¸¤ÎÁö¤êÊý¤È¤«¡¢¤â¤Ï¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÎÎ°è¤Ç»×¤ï¤º¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¸°Ì¤Ï¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¤¤¦¤È1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¡¢Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¤È¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¼ç±é¤·¤¿¡ØÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯Îõ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ò¸½ÂåÈÇ¤ÇÁÉ¤é¤»¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¬¸¤ÅÁ¤ò½ñ¤¤¤¿ÂìÂôÇÏ¶×¤È¤½¤ÎÁÞ³¨¤ò½ñ¤¤¤¿³ë¾þËÌºØ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂìÂôÇÏ¶×¤Ï28Ç¯¤«¤±¤Æ¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ÏÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â©»Ò¤Î²Ç¤Ë¸ý½ÒÉ®µ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¤Ï¡¢ÁÞ¤·³¨¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³ë¾þËÌºØ¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ï²è´üÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦À¤³¦½é¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£8¤Ä¤Î¶Ì¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¶¤¬»ý¤Ã¤¿±¿Ì¿¤Î¸¤»Î¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëËÁ¸±¥â¥Î¤Î¸µÁÄ¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÈ¬¸¤ÅÁ¡×¤ÎÀ¨¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£·°Ì¤ÏÅì½Ð¾»Âç¤¯¤ó¤Î¡ØWILL¡Ù¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åì½Ð¤¯¤ó¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ·ÝÇ½¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢»³¤ËäÆ¤â¤Ã¤ÆÎÄ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤¬¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
»öÌ³½ê¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÆ°¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÅì½Ð¤¯¤ó¤¬ÌÌÇò¤¤¡£±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£³¿Í¤Î½÷À¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ë¤â¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»³¾®²°¤Ë»¨»ï¤Îµ¼Ô¤¬¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÆù¿©¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯Åì½Ð¤¯¤ó¤ÎÉ½Î¢¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤â¤¦À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÅì½Ð¤¯¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸µµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤ÈÈ®Ñï¤È¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÜ¤Îµ±¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¶à¿µ¤È¤«°úÂà¤¹¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É½¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢³Æ¤´²ÈÄí¡¢¿¦¾ì¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ØWILL¡Ù¤ÎÅì½Ð¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ËÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤³¤½´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
£¶°Ì¤Ï±ü»³ÏÂµÁ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡ØÙÝ¡Ù¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÀÐ´Ý¿Æó¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊØ¾è±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤ÈÉñÂæ·à¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤°±Ç²èÈÇ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ßÈãÉ¾¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤«¤·¤«ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢Á´Éô¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÐ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÅª¤Êº¬²ó¤·À¯¼£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ÎÇÉÈ¶¤Ë¤âÂ°¤µ¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ú1°Ì¡Á£µ°Ì¡ÛÍÂ¼º«¤¬2024Ç¯Ë®²è¥Ù¥¹¥È10¤òÈ¯É½¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ò»£¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤¿¡×